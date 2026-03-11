logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 11/03/2026 12:36

Після скандалу найдорожча IT-компанія з українським корінням Grammarly (Superhuman) змінила нову функцію

Дмитро Сімагін

Автор новин

Реліз нової функції Expert Review спричинив хвилю критики, через яку компанія Superhuman (нова назва Grammarly) змушена частково відмовитись від ідеї надання порад нібито від відомих авторів та експертів. Як виявилось, деякі з них не в захваті від того, що їхні імена без дозволу використовує сервіс перевірки правопису, річна підписка на який коштує $144.

Близько тижня тому Grammarly представив ШІ-агента Expert Review, який оцінює текст користувача та пропонує поради з точки зору знаменитих журналістів, письменників та науковців.

Щоб скористатися новою функцією, потрібно написати або вставити у редактор Grammarly щонайменше 150 слів тексту. Після цього в правій панелі інтерфейсу з’явиться кнопка Expert Review, яку потрібно натиснути. В переліку «експертів» можна обрати письменника Стівена Кінга, астронома Карла Сагана чи іншу знаменитість. Система сама запропонує кілька експертів у залежності від змісту та стилю тексту.

Новина про несподіване використання імен відомих авторів миттєво розлетілась по IT-виданнях: спочатку про це написали Wired, а потім — журналісти The Verge, яких, як виявилось, теж без дозволу включили в список експертів Grammarly.

Після кількох негативних публікацій керівництво Superhuman відреагувало на критику. Хоча CEO компанії Шишир Мехротра відмовився давати інтерв’ю з цього приводу, було повідомлено, що експертам дозволять відмовитися від участі в новій функції, якщо вони надішлють електронного листа на адресу [email protected]. При цьому сервіс Grammarly не відмовляється повністю від Expert Review.

Компанію Grammarly заснували в 2009 році кияни Максим Литвин, Олексій Шевченко та Дмитро Лідер. У 2021 році, після останнього раунду фінансування, компанію оцінили в $13 млрд. Станом на 2026 рік Литвин і Шевченко відійшли від оперативного управління, однак залишаются серед основних акціонерів.

Нагадаємо, що Grammarly збирається конкурувати з ChatGPT. Центром розробки стане Київ.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Після скандалу найдорожча IT-компанія з українським корінням Grammarly (Superhuman) змінила нову функцію

Найбільш обговорювані статті

В Іспанії ліквідували мережу онлайн-гемблінгу, яка експлуатувала українських жінокВ Іспанії ліквідували мережу онлайн-гемблінгу, яка експлуатувала українських жінок
Всюди брехня: розробник програми для обману на співбесідах визнав, що збрехав журналістам про свій дохідВсюди брехня: розробник програми для обману на співбесідах визнав, що збрехав журналістам про свій дохід
Cursor запускає ще один інструмент агентного кодування — AutomationsCursor запускає ще один інструмент агентного кодування — Automations
Нові функції «Дії»: бронювання працівників у розшуку та податкові знижкиНові функції «Дії»: бронювання працівників у розшуку та податкові знижки
X запускає новий варіант монетизації: «Ексклюзивні теми» з платним доступомX запускає новий варіант монетизації: «Ексклюзивні теми» з платним доступом
Зарплати українських розробників: наймів більше, але грошей меншеЗарплати українських розробників: наймів більше, але грошей менше
«Вже не можу писати код вручну»: збій в роботі Claude викликав проблеми у деяких розробників«Вже не можу писати код вручну»: збій в роботі Claude викликав проблеми у деяких розробників
OpenAI випускає GPT-5.4 — найкращу, але найдорожчу LLM компаніїOpenAI випускає GPT-5.4 — найкращу, але найдорожчу LLM компанії
У вас смарт-окуляри Meta? Модератори в Кенії бачать все, що ви знімаєтеУ вас смарт-окуляри Meta? Модератори в Кенії бачать все, що ви знімаєте
Топ-20 найбільш популярних інструментів на базі штучного інтелекту: підсумки 2024 року

Заснована українцями Grammarly збирається конкурувати з ChatGPT. Центром розробки стане Київ

В Grammarly скоротить 230 працівників. Серед компенсацій — зарплата за 6 місяців

ІТ-єдиноріг став найвпізнаванішим українським брендом закордоном. Випередили Roshen та Nemiroff

Українська компанія Grammarly відкрила офіс у Варшаві

Український єдиноріг Grammarly став резидентом Дія City

Єдиноріг з українським корінням Grammarly отримав нову назву Superhuman і запустив ШІ-помічника

Топ текстів
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 3 тижні назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 1 тиждень назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 4 тижні назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 4 тижні назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 3 тижні назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 3 тижні назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 2 тижні назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
Новини - 1 тиждень назад
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема

Новини

Після скандалу найдорожча IT-компанія з українським корінням Grammarly (Superhuman) змінила нову функцію

 11.03.2026 12:36

Gemini в Google Docs тепер самостійно пише тексти. Але не для всіх

 11.03.2026 10:51

Між NASA та SpaceX виникла суперечка: не можуть обрати варіант висадки на Місяць

 11.03.2026 08:48

Zoom випустить фотореалістичних аватарів, які замінять людей на нарадах

 10.03.2026 17:45

Meta купує Moltbook: соціальну мережу для агентів та ботів

 10.03.2026 17:02

Китайський агент штучного інтелекту почав таємно майнити криптовалюту

 10.03.2026 16:06

Заробляли на DDoS-атаках: у Польщі викрито групу школярів-хакерів, наймолодшому 12 років

 10.03.2026 14:45

Microsoft випустила Copilot Cowork — мультимодальний інструмент для запуску агентів

 10.03.2026 12:30

Anthropic презентує новий інструмент перевірки пул-реквестів Code Review

 10.03.2026 09:57

Набір експлойтів Coruna, який росіяни застосовували для атак на iPhone в Україні, ймовірно створений оборонним підрядником США

 10.03.2026 08:52

Спецпроєкти

ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Топ текстів тижня
1.
В Іспанії ліквідували мережу онлайн-гемблінгу, яка експлуатувала українських жінок
2.
Керівник Anthropic назвав Сема Альтмана брехуном, а угоду з Пентагоном «театром». Трампа теж згадав
3.
OpenAI відкладає запуск «режиму для дорослих» у ChatGPT: виникли проблеми
4.
Заробляли на DDoS-атаках: у Польщі викрито групу школярів-хакерів, наймолодшому 12 років
5.
Sony тестує динамічне ціноутворення для ігор PlayStation
6.
Набір експлойтів Coruna, який росіяни застосовували для атак на iPhone в Україні, ймовірно створений оборонним підрядником США
7.
TikTok відмовляється від наскрізного шифрування — як це вплине на вашу приватність і безпеку
8.
Програмісти — перші в зоні ризику: в Anthropic порахували, як швидко вас замінить LLM
9.
Найпопулярніший проект GitHub виявився шахрайством: софт, який допоможе «бачити крізь стіни»
10.
Всюди брехня: розробник програми для обману на співбесідах визнав, що збрехав журналістам про свій дохід

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: