Після скандалу найдорожча IT-компанія з українським корінням Grammarly (Superhuman) змінила нову функцію

Реліз нової функції Expert Review спричинив хвилю критики, через яку компанія Superhuman (нова назва Grammarly) змушена частково відмовитись від ідеї надання порад нібито від відомих авторів та експертів. Як виявилось, деякі з них не в захваті від того, що їхні імена без дозволу використовує сервіс перевірки правопису, річна підписка на який коштує $144.

Близько тижня тому Grammarly представив ШІ-агента Expert Review, який оцінює текст користувача та пропонує поради з точки зору знаменитих журналістів, письменників та науковців.

Щоб скористатися новою функцією, потрібно написати або вставити у редактор Grammarly щонайменше 150 слів тексту. Після цього в правій панелі інтерфейсу з’явиться кнопка Expert Review, яку потрібно натиснути. В переліку «експертів» можна обрати письменника Стівена Кінга, астронома Карла Сагана чи іншу знаменитість. Система сама запропонує кілька експертів у залежності від змісту та стилю тексту.

Новина про несподіване використання імен відомих авторів миттєво розлетілась по IT-виданнях: спочатку про це написали Wired, а потім — журналісти The Verge, яких, як виявилось, теж без дозволу включили в список експертів Grammarly.

Після кількох негативних публікацій керівництво Superhuman відреагувало на критику. Хоча CEO компанії Шишир Мехротра відмовився давати інтерв’ю з цього приводу, було повідомлено, що експертам дозволять відмовитися від участі в новій функції, якщо вони надішлють електронного листа на адресу [email protected]. При цьому сервіс Grammarly не відмовляється повністю від Expert Review.

Компанію Grammarly заснували в 2009 році кияни Максим Литвин, Олексій Шевченко та Дмитро Лідер. У 2021 році, після останнього раунду фінансування, компанію оцінили в $13 млрд. Станом на 2026 рік Литвин і Шевченко відійшли від оперативного управління, однак залишаются серед основних акціонерів.

Нагадаємо, що Grammarly збирається конкурувати з ChatGPT. Центром розробки стане Київ.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn