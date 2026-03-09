CEO Google увійшов до трійки рекордсменів в IT за розміром річної компенсації

Компанія Alphabet, материнська структура Google, оприлюднила деталі нового компенсаційного пакета для свого генерального директора Сундара Пічаї. Згідно зі звітом для Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), сумарна винагорода топ-менеджера за наступні три роки може сягнути вражаючих $692 мільйонів. Це рішення закріплює за Пічаї статус одного з найбільш високооплачуваних керівників у світі.

Структура виплат: стабільність та ризик

Базова зарплата Пічаї залишається незмінною з 2020 року — вона становить $2 млн на рік. Основна ж частина суми припадає на акції та бонуси, які безпосередньо залежать від фінансових успіхів корпорації та виконання стратегічних цілей:

$126 млн у вигляді продуктивних акцій (PSUs), які можуть подвоїтися до $252 млн, якщо Alphabet випередить конкурентів з індексу S&P 100.

$84 млн у формі обмежених акцій (GSUs), що нараховуватимуться щомісяця протягом трьох років за умови збереження посади.

До $350 млн нових стимулів, прив’язаних до підрозділів «Other Bets».

Незважаючи на астрономічні суми доходів, Сундар Пічаї навряд чи колись наздожене за цим показником Ілона Маска, який утримує звання людини з найбільш масштабним компенсаційним пакетом в історії. У листопаді 2025 року акціонери Tesla затвердили новий план виплат, який за наступні 10 років може принести йому до $878 мільярдів (за умови досягнення капіталізації компанії у $8,5 трлн).

Ставка на «автопілот» та дрони

Головною новацією цього року став прямий зв’язок доходів CEO з успіхом дочірніх компаній — розробника безпілотних авто Waymo та сервісу доставки дронами Wing. Раніше ці проекти вважалися експериментальними, але тепер рада директорів Alphabet вимагає від Пічаї їхнього масштабування. Якщо Waymo та Wing досягнуть цільових показників оцінки, Пічаї отримає від них додатково до $260 млн та $90 млн відповідно.

Чому це важливо?

Критики часто вказують на надмірні виплати топ-менеджменту на тлі скорочень штату, проте інвестори бачать у цьому логіку. За 10 років лідерства Пічаї ринкова капіталізація Google зросла майже в сім разів — з $535 млрд до $3,6 трлн. Новий пакет стимулів має на меті утримати керівника в період великої трансформації на рейки штучного інтелекту та змусити його зосередитися на перетворенні перспективних технологій у прибутковий бізнес.

