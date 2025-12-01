/>
Новини 01/12/2025 17:08

Керівник Google Сундар Пічаї порівняв вайб-кодинг з появою YouTube

Дмитро Сімагін

Журналіст

Генеральний директор Google Сундар Пічаї порівняв поширення вайб-кодингу з появою YouTube, коли завдяки новому сервісу з’явились відеоблогери, які теж не мали профільного досвіду. Про це Пічаї розповів в спільному подкасті Google for Developers разом з Логаном Кілпатріком, який очолює підрозділ AI Studio.

Пояснюючи свою думку, CEO Google заявив, що вайб-кодинг робить процес приємнішим і доступнішим, оскільки авторам ідей не потрібно витрачати додатковий час на синтаксис і пошук помилок у програмному коді. Ще один плюс вайб-кодинга, на думку Пічаї, в тому, що тепер фахівцям в інших областях не треба чекати на допомогу від програмістів. Код можна створювати, навіть не знаючи мов програмування. 

Офісні співробітники, такі як бухгалтери та HR-фахівці, самостійно розробляють додатки, які полегшують їхню працю. Іноді прототипи програм демонструються керівникам, а ті вже ухвалюють рішення щодо їх впровадження на якісно іншому рівні реалізації. Керівник Meta Марк Цукерберг, за даними TechCrunch, також регулярно переглядає прототипи додатків, створені співробітниками компанії, які не мають досвіду програмування.

При цьому, як наголошує Сундар Пічаї, вайб-кодинг в Google поки має досить скромні масштаби. Він вважає, що штучному інтелекту поки не можна довіряти роботу з великими базами коду, які застосовується в критичних сферах діяльності. На цих напрямках за розробку коду та його налагодження мають відповідати професіонали з досвідом. Код може генеруватися штучним інтелектом, але фільтрувати його все одно доручено фахівцям.

Нагадаємо, що кілька днів тому компанія Google запровадила обмеження для безкоштовних користувачів на доступ до LLM-моделі Gemini 3 Pro та генератора зображень Nano Banana Pro. Причиною названо «високий попит».

