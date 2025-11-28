Google обмежує безкоштовний доступ до Gemini 3 Pro через «високий попит»

Google запроваджує обмеження для безкоштовних користувачів на доступ до LLM-моделі Gemini 3 Pro та генератора зображень Nano Banana Pro. Причиною названо «високий попит», пише 9to5google.

Після релізу Gemini 3 Pro безкоштовні користувачі та ті, хто не був підключений для тарифного плану Google AI, отримали можливість робити до 5 запитів на день. Це збіглось з обмеженнями доступу до Gemini 2.5 Pro перед запуском останньої моделі. Крім того, вони могли використовувати генерацію та редагування Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) з можливістю створення до 3 зображень на день.

Тепер обмеження стануть більш суворими. Користувачам безкоштовної версії гарантовано лише «базовий доступ». Це можна інтерпретувати в будь-якому напрямку, але, найімовірніше, в бік зниження. Підтверджуючи це, Google оновлює обмеження доступу для Nano Banana Pro до двох зображень на день із приміткою: «Створення та редагування зображень користується високим попитом. Ліміти можуть часто змінюватися та скидатимуться щодня».

Крім того, NotebookLM «тимчасово скасував доступ» до нових інфографік та слайдів на базі Nano Banana Pro. Користувачі безкоштовної версії втратили доступ, тоді як для користувачів Pro було запроваджено «додаткові обмеження». У компанії пояснили це наступним чином:

«Через величезний попит ми відчуваємо деякі обмеження у потужностях… проте ми плануємо якомога швидше повернутися до нормального режиму!»

Водночас, для користувачів тарифних планів Google AI Pro або Ultra у додатку Gemini немає жодних змін у лімітах використання.