Google і Microsoft шукають інфлюенсерів для реклами штучного інтелекту. Платять добре

Технологічні компанії, такі як Microsoft, Google та Adobe, активно наймають популярних блогерів та інфлюенсерів, пропонуючи від $400 000 до $600 000 за довгострокове партнерство, яке зазвичай триває кілька місяців. Про це повідомляє CNBC.

За даними Sensor Tower, компанії, які розробляють продукти на базі штучного інтелекту, останнім часом значно збільшили витрати на цифрову рекламу. За підсумками 2025 року інтернет-маркетинг їм обійшовся в понад $1 мільярд, що на 126% більше, ніж у 2024 році.

Зараз за одне коротке відео чи пост у соцмережах (Instagram, TikTok, YouTube) IT-компанії готові платити популярним інфлюенсерам до $100 000. Якщо йдеться про співпрацю з відомим програмістом чи техноблогером, це може бути написання допису в LinkedIn про те, як він ефективно використовує Claude Code від Anthropic.

Крім спонсорських публікацій, замовники також запрошують топових інфлюенсерів на офлайн-заходи, пропонують ранній доступ до нових інструментів, оплачують проїзд і проживання.

Для чого компанії це роблять? Відповідь цілком прозаїчна: технологічні гіганти зіткнулися з проблемою. Звичайні люди часто сприймають штучний інтелект як складну та незрозумілу технологію. Залучивши в свої ряди відомого блогера, Google чи OpenAI отримують ефект «крутості». IT-компаніям потрібне не просто охоплення, а «вайб». Вони зацікавлені в тому, щоб зірки соцмереж демонстрували, як вони використовують Gemini 3 або Copilot у своєму реальному житті — легко, стильно та ефективно.

Змінюється і формат співпраці між замовником та блогером. Замість звичної прямої реклами («купи передплату») інфлюенсери створюють контент за зразком «Один мій день» або «Як я зекономив 5 годин на роботі». Ключовим персонажем відео виступає віртуальний помічник, який може спростити будь-які рутинні завдання.

Ще одним важливим фактором є боротьба за молодь. Традиційна реклама на телебаченні чи веб-банери на них не працюють. Авторитетом для альфа- та Z-покоління є конкретні люди, на яких вони підписані в соцмережах.

Незважаючи на чеки з багатьма нулями, не всі готові до подібної співпраці. Журналісти наводять приклад блогера Джека Лепіарца з 7 мільйонами підписників, який відмовився від контракту на суму близько $500 000 з етичних міркувань.

Дехто з відомих медіаперсон боїться негативної реакції своєї аудиторії: фоловери можуть погано відреагувати на рекламу штучного інтелекту, звинувачуючи блогерів у підтримці «бездушних алгоритмів». Інші просто не хочуть просувати інструменти, які в майбутньому можуть замінити людей їхніх професій.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року керівник Google Сундар Пічаї порівняв вайб-кодинг з появою YouTube, коли завдяки новому сервісу з’явились відеоблогери, які теж не мали профільного досвіду.