the-page
tradfi
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 16/02/2026 09:51

Студенти більше не хочуть вчитись на факультетах інформатики. Але не проти вивчати штучний інтелект

Дмитро Сімагін

Автор новин

Випускники американських шкіл, які будують плани на майбутнє, все частіше відмовляються від вступу на факультети інформатики. Статистика по кампусах Каліфорнійського університету свідчить, що студентів, які навчаються комп’ютерним наукам, минулого року стало менше на 6%. 

До цього, в 2024 році, кількість студентів факультетів інформатики зменшилась на 3%, повідомляє TechCrunch з посиланням на San Francisco Chronicle.

Щоб заохотити абітурієнтів, університети терміново запроваджують нові навчальні програми, пов’язані зі штучним інтелектом. Спеціальність «Штучний інтелект та прийняття рішень» в Массачусетському технологічному інституті зараз є другою за популярністю в кампусі, повідомляє навчальний заклад. 

Університет Південної Флориди минулої осені зарахував понад 3000 студентів до нового коледжу штучного інтелекту та кібербезпеки. Університет Буффало минулого літа відкрив новий факультет «Штучний інтелект та суспільство», який пропонує 7 нових спеціалізованих програм бакалаврату. Ще до відкриття він прийняв понад 200 заяв від абітурієнтів.

Перехід на нові навчальні програми не скрізь проходить гладко. Лі Робертс, канцлер Університету Північної Кароліни в Чапел-Гілл, розповів, що деякі викладачі «схиляються» до штучного інтелекту, інші «ховають голову в пісок». 

Студенти більше не хочуть вчитить на факультетах інформатики. Але не проти вивчати штучний інтелект

Батьки також відіграють певну роль у трансформації навчання. За словами Девіда Рейнальдо, керівника консалтинговою компанією з питань вступу College Zoom, раніше батьки підштовхували своїх дітей в сферу IT, а тепер рефлекторно спрямовують їх до інших спеціальностей, які здаються більш стійкими до впливу штучного інтелекту. Замість комп’ютерних наук вони радять дітям вступати на факультети машинобудування та електротехніки.

Дані про зарахування свідчать про те, що студенти голосують ногами. Згідно з опитуванням Асоціації обчислювальних досліджень (Computing Research Association), до складу якої входять кафедри інформатики та комп’ютерної інженерії багатьох університетів США, 62% респондентів повідомили, що восени 2025 року кількість студентів, які навчаються на їхніх комп’ютерних програмах, скоротилася. Але з огляду на стрімке зростання курсів зі штучного інтелекту, це виглядає не як повний відтік з IT, а як міграція в більш популярний напрямок.

Нагадаємо, кілька днів тому в компанії Spotify заявили, шо їхні найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня».

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Студенти більше не хочуть вчитись на факультетах інформатики. Але не проти вивчати штучний інтелект

Найбільш обговорювані статті

Пентагон хоче, щоб OpenAI та Anthropic зробили для військових спеціальні версії LLM «без обмежень»Пентагон хоче, щоб OpenAI та Anthropic зробили для військових спеціальні версії LLM «без обмежень»
«Повністю переписали код інтерфейсу»: Telegram похвалився масштабним оновленням«Повністю переписали код інтерфейсу»: Telegram похвалився масштабним оновленням
Американський військовим пілотам заборонили використовувати smart-окуляри та мініатюрні навушникиАмериканським військовим пілотам заборонили використовувати smart-окуляри та мініатюрні навушники
Розробники Nvidia тепер пишуть втричі більше коду, ніж до переходу на CursorРозробники Nvidia тепер створюють втричі більше коду, ніж до переходу на Cursor
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплатиВизначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новий вірусний тренд: ChatGPT створює карикатури на власника акаунту на основі його запитівНовий вірусний тренд: ChatGPT створює карикатури на власника акаунту на основі його запитів
YouTube-зірка MrBeast всерйоз захопився IT-бізнесомYouTube-зірка MrBeast всерйоз захопився IT-бізнесом
Python все ще лідер, але втрачає популярність — рейтинг TIOBEPython все ще лідер, але втрачає популярність — рейтинг TIOBE
Штучний інтелект може прогнозувати по фотографії людини її майбутні досягнення та рівень зарплатиШтучний інтелект може прогнозувати по фотографії людини її майбутні досягнення та рівень зарплати
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS

Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме

11 сервісів для вивчення мов, що відкрили безкоштовний доступ для українців

Вчені Стенфорда створили аналог ChatGPT за $600 та виклали його на GitHub

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту

11 шкіл та академій, що відкрили безкоштовний доступ до IT-курсів

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

8 безкоштовних навчальних сайтів, які має знати кожен програміст

9 сервісів зі штучним інтелектом для айтівців

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження

Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття

Ви неправильно користуєтеся мозком: 9 правил, які допоможуть впоратися з прокрастинацією

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

Як стати блокчейн-розробником у 2022 році та отримувати $10 тис.: дорожня карта

І код напише, і таблиці заповнить: 10 корисних інструментів зі штучним інтелектом для айтівців

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Топ текстів
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Спецпроєкти - 4 тижні назад
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Спецпроєкти - 4 дні назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 6 днів назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 3 дні назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 6 днів назад
YouTube-зірка MrBeast всерйоз захопився IT-бізнесом
Новини - 3 дні назад
«Вони системно крадуть наш контент»: Голлівуд обурений китайським генератором відео Seedance 2.0
Новини - 4 дні назад
У Google Chrome виявили 287 розширень, які торгують вашою історією браузера
Новини - 5 днів назад
«Програміст з КНДР може носити ваше прізвище»: нова схема обману роботодавців

Новини

Google оновлює розширення Conductor для Gemini CLI. Тепер воно автоматично аналізує якість вашого коду

 16.02.2026 11:20

Студенти більше не хочуть вчитись на факультетах інформатики. Але не проти вивчати штучний інтелект

 16.02.2026 09:51

Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп'ютерів Mac: черги до 6 тижнів

 16.02.2026 08:42

Google Docs тепер може стисло переказати ваш текст голосом

 13.02.2026 17:15

IBM втричі збільшить найм джуніорів: замість програмування будуть взаємодіяти з клієнтами

 13.02.2026 16:33

Вперше в історії. Штучний інтелект посварився з розробником після того, як той відхилив його код

 13.02.2026 14:49

«Вони системно крадуть наш контент»: Голлівуд обурений китайським генератором відео Seedance 2.0

 13.02.2026 11:54

OpenAI випустила GPT-5.3-Codex-Spark: пише код у 15 разів швидше, але є нюанс

 13.02.2026 10:46

Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»

 13.02.2026 08:52

Google: невідомі намагались клонувати Gemini, відправивши 100 000 запитів про внутрішню роботу LLM

 12.02.2026 16:55

Спецпроєкти

ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Топ текстів тижня
1.
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
2.
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
3.
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
4.
YouTube-зірка MrBeast всерйоз захопився IT-бізнесом
5.
«Вони системно крадуть наш контент»: Голлівуд обурений китайським генератором відео Seedance 2.0
6.
У Google Chrome виявили 287 розширень, які торгують вашою історією браузера
7.
«Програміст з КНДР може носити ваше прізвище»: нова схема обману роботодавців
8.
Штучний інтелект може прогнозувати по фотографії людини її майбутні досягнення та рівень зарплати
9.
Ілон Маск: мені потрібен завод на Місяці і велика катапульта для запуску супутників
10.
Новий вірусний тренд: ChatGPT створює карикатури на власника акаунту на основі його запитів

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: