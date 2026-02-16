Студенти більше не хочуть вчитись на факультетах інформатики. Але не проти вивчати штучний інтелект

Випускники американських шкіл, які будують плани на майбутнє, все частіше відмовляються від вступу на факультети інформатики. Статистика по кампусах Каліфорнійського університету свідчить, що студентів, які навчаються комп’ютерним наукам, минулого року стало менше на 6%.

До цього, в 2024 році, кількість студентів факультетів інформатики зменшилась на 3%, повідомляє TechCrunch з посиланням на San Francisco Chronicle.

Щоб заохотити абітурієнтів, університети терміново запроваджують нові навчальні програми, пов’язані зі штучним інтелектом. Спеціальність «Штучний інтелект та прийняття рішень» в Массачусетському технологічному інституті зараз є другою за популярністю в кампусі, повідомляє навчальний заклад.

Університет Південної Флориди минулої осені зарахував понад 3000 студентів до нового коледжу штучного інтелекту та кібербезпеки. Університет Буффало минулого літа відкрив новий факультет «Штучний інтелект та суспільство», який пропонує 7 нових спеціалізованих програм бакалаврату. Ще до відкриття він прийняв понад 200 заяв від абітурієнтів.

Перехід на нові навчальні програми не скрізь проходить гладко. Лі Робертс, канцлер Університету Північної Кароліни в Чапел-Гілл, розповів, що деякі викладачі «схиляються» до штучного інтелекту, інші «ховають голову в пісок».

Батьки також відіграють певну роль у трансформації навчання. За словами Девіда Рейнальдо, керівника консалтинговою компанією з питань вступу College Zoom, раніше батьки підштовхували своїх дітей в сферу IT, а тепер рефлекторно спрямовують їх до інших спеціальностей, які здаються більш стійкими до впливу штучного інтелекту. Замість комп’ютерних наук вони радять дітям вступати на факультети машинобудування та електротехніки.

Дані про зарахування свідчать про те, що студенти голосують ногами. Згідно з опитуванням Асоціації обчислювальних досліджень (Computing Research Association), до складу якої входять кафедри інформатики та комп’ютерної інженерії багатьох університетів США, 62% респондентів повідомили, що восени 2025 року кількість студентів, які навчаються на їхніх комп’ютерних програмах, скоротилася. Але з огляду на стрімке зростання курсів зі штучного інтелекту, це виглядає не як повний відтік з IT, а як міграція в більш популярний напрямок.

Нагадаємо, кілька днів тому в компанії Spotify заявили, шо їхні найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня».

