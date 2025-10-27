Представлено «найефективнішу» українську LLM-модель Lapa v0.1.2

Дослідники з Українського католицького університету (Львів), AGH University of Krakow, Львівської політехніки та КПІ ім. Ігоря Сікорського, представили публічний реліз україномовної LLM-моделі Lapa.

Версія 0.1.2, яку вже назвали «найефективнішою українською моделлю», має відкритий код, а її робота «узгоджена з національними цінностями», стверджує Центр комунікацій Львівської політехніки. Водночас, в деяких завданнях новинка лише наближається до MamayLM, яка вважається лідером серед українських мовних моделей на сьогодні.

Lapa LLM v0.1.2 має в основі велику мовну модель Gemma-3-12B. Завдяки методу SOTA для адаптації токенізатора вдалося замінити 80 000 токенів з 250 000 на українські без втрати якості моделі, що зробило Lapa LLM найшвидшою моделлю для роботи з українською мовою. Порівняно з оригінальною Gemma 3, для роботи з українською мовою модель вимагає в 1,5 рази менше токенів, таким чином виконуючи втричі менше обчислень.

У тестах на бенчмарках Lapa LLM показала наступні результати:

Переклад : модель досягла 33 BLEU на FLORES для напряму англійська → українська та навпаки.

Обробка зображень : у тесті MMZNO Lapa LLM увійшла до лідерів серед моделей свого класу за точністю розпізнавання україномовних підписів та описів зображень.

Summarization і Q&A : продемонструвала стабільну роботу з великими текстами, збереження контексту й точність у відповіді на запитання — рівень, придатний для систем типу RAG.

Виявлення пропаганди: модель показала послідовність у визначенні маніпулятивних наративів та упереджених формулювань, що підтверджує якість фільтрації даних під час претрейнінгу.

За словами розробників Lapa LLM, її можна використовувати для таких цілей:

створення корпоративних асистентів і чат-ботів українською мовою;

машинного перекладу між українською та англійською;

побудови RAG-рішень для внутрішніх документів;

роботи з конфіденційними текстами без передавання їх на зовнішні сервери.

Команда Lapa LLM обіцяє продовжувати роботи над її удосконаленням. Ознайомитись з кодом моделі можна на GitHub.

Нагадаємо, що за даними Мінцифри майбутній чат-бот «Дії» матиме голосовий інтерфейс з підтримкою суржика.