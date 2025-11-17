В оновленому Visual Studio Code з’явився Agent HQ — центр управління агентами кодування

Редактор коду Visual Studio Code отримав чергове оновлення. У релізі 1.106 з’явився Agent HQ — центр управління як локальними, так і віддаленими агентами кодування, пише InfoWorld. Завантаження для Windows, macOS та Linux доступні на сайті visualstudio.com.

Однією з функцій Agent HQ є «Сеанси агента» (Agent Sessions) — централізоване місце для керування активними сеансами чату. Воно включає локальні сеанси у VS Code та сеанси, створені фоновими агентами в інших середовищах, таких як агент кодування Copilot, GitHub Copilot або OpenAI Codex. Перегляд «Сеансів агента» увімкнено за замовчуванням.

Також до складу Agent HQ додано новий агент планування, який розбиває складні завдання на етапи до початку написання будь-якого коду. Щоб його запустити в редакторі, треба обрати пункт «План» серед списку агентів у режимі перегляду чату.

Тепер VS Code пропонує користувачеві уточнюючі запитання перед тим, як розбити складне завдання на кілька етапів, та генерує детальний план роботи, який спочатку потрібно затвердити. Розробники можуть створити власний агент планування, адаптований до конкретного робочого процесу та інструментів команди.

Також у Visual Studio Code 1.106 оновлено сеанси хмарних агентів. Інтеграцію з агентом кодування Copilot перенесено з розширення GitHub Pull Request у розширення Copilot Chat, що забезпечує більш нативний досвід роботи з хмарними агентами у VS Code.

Реліз включає початкову інтеграцію з Copilot CLI. Користувачі можуть створювати нові сеанси та відновлювати існуючі сеанси агентів командного рядка в редакторі чату або інтегрованому терміналі.

Що стосується редагування коду у Visual Studio Code 1.106, то тепер видалений код у редакторі порівнянь можна вибрати. Раніше, коли код видалявся та зміни переглядалися в редакторі порівнянь, видалені рядки не можна було скопіювати. Тепер розробники можуть копіювати текст із видалених рядків у редакторі порівнянь, використовуючи вбудоване подання порівнянь. Крім того, команда «Перейти до рядка» тепер підтримує навігацію до певної позиції символу у файлі за допомогою синтаксису ::. Це корисно, коли інструменти повідомляють про помилки на певних зміщеннях символів, наприклад, «помилка в позиції 599».