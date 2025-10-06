Microsoft представила дорожню карту інтеграції штучного інтелекту у Visual Studio

Microsoft опублікувала дорожню карту з наступними кроками, які компанія планує зробити для інтеграції агентних функцій зі штучним інтелектом у Visual Studio. Окрім написання коду, Microsoft хоче, щоб ШІ допомагав розробникам з такими завданнями, як пошук і виправлення помилок, модульне тестування та фіксація/внесення змін.

Компанія зазначила, що вже інтегрувала віддалені агенти, такі як GitHub Copilot Coding Agent, як нативну платформу. Тепер Microsoft працює над новими агентами для налагодження та модернізації. Очікується покращення в режим агент/чат, включаючи динамічний виклик інструментів, підсумовування історії потоків, перенаправлення агента в середині відповіді та планування розвитку лідів/завдань у Copilot Chat.

Оскільки користувачі просили покращити час запуску Copilot Chat, а також оптимізувати токени — компанія заявила, що вже вирішує ці проблеми.

Microsoft також зосереджена на досягненні повної специфікації Model Context Protocol (MCP), щоб користувачі могли перенести весь свій стек розробки у Visual Studio.

Компанія обіцяє користувачам надати доступ до найновіших моделей: Claude Sonnet 4.5 у Chat та GPT 5 Codex у Chat. Нові моделі ретельно оцінюються, щоб забезпечити їхню належну роботу у Visual Studio Code.

Оголошення Microsoft викликало кілька коментарів від користувачів, які висловили своє розчарування тим, що Microsoft «тепер, здається, приділяє більше уваги штучному інтелекту, ніж усьому іншому разом узятому». Інша людина зазначила, що в Agent багато помилок, але переваги переважають недоліки.

Нагадаємо, що Microsoft запустила новий режим агента в Excel і Word. Він допомагає створювати складні електронні таблиці та документи за допомогою простих текстових запитів.