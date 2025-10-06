logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 06/10/2025 16:52

Microsoft представила дорожню карту інтеграції штучного інтелекту у Visual Studio

Дмитро Сімагін

Журналіст

Microsoft опублікувала дорожню карту з наступними кроками, які компанія планує зробити для інтеграції агентних функцій зі штучним інтелектом у Visual Studio. Окрім написання коду, Microsoft хоче, щоб ШІ допомагав розробникам з такими завданнями, як пошук і виправлення помилок, модульне тестування та фіксація/внесення змін.

Компанія зазначила, що вже інтегрувала віддалені агенти, такі як GitHub Copilot Coding Agent, як нативну платформу. Тепер Microsoft працює над новими агентами для налагодження та модернізації. Очікується покращення в режим агент/чат, включаючи динамічний виклик інструментів, підсумовування історії потоків, перенаправлення агента в середині відповіді та планування розвитку лідів/завдань у Copilot Chat.

Оскільки користувачі просили покращити час запуску Copilot Chat, а також оптимізувати токени — компанія заявила, що вже вирішує ці проблеми.

Microsoft також зосереджена на досягненні повної специфікації Model Context Protocol (MCP), щоб користувачі могли перенести весь свій стек розробки у Visual Studio. 

Компанія обіцяє користувачам надати доступ до найновіших моделей: Claude Sonnet 4.5 у Chat та GPT 5 Codex у Chat. Нові моделі ретельно оцінюються, щоб забезпечити їхню належну роботу у Visual Studio Code.

Оголошення Microsoft викликало кілька коментарів від користувачів, які висловили своє розчарування тим, що Microsoft «тепер, здається, приділяє більше уваги штучному інтелекту, ніж усьому іншому разом узятому». Інша людина зазначила, що в Agent багато помилок, але переваги переважають недоліки.

Нагадаємо, що Microsoft запустила новий режим агента в Excel і Word. Він допомагає створювати складні електронні таблиці та документи за допомогою простих текстових запитів.

 

Головна > Новини > Microsoft представила дорожню карту інтеграції штучного інтелекту у Visual Studio

Найбільш обговорювані статті

JetBrains робить ще одне IDE безкоштовним для некомерційного використанняJetBrains робить ще одне IDE безкоштовним для некомерційного використання
Microsoft запускає в Excel і Word новий режим vibe workingMicrosoft запускає в Excel і Word новий режим vibe working
OpenAI додала в інтерфейс ChatGPT кнопку «Купити»OpenAI додала в інтерфейс ChatGPT кнопку «Купити»
Чи реально зламати блокчейн у 2025: нові загрози та технології захистуЧи реально зламати блокчейн у 2025: нові загрози та технології захисту
Google дозволила використовувати Gemini для роботи з файлами також й на мобільних пристрояхGoogle дозволила використовувати Gemini для роботи з файлами також й на мобільних пристроях
Редактор коду Zed для Windows представлено в публічній бета-версіїРедактор коду Zed для Windows представлено в публічній бета-версії
OpenAI випустила Sora 2 — найбільш потужний інструмент генерації відео та аудіоOpenAI випустила Sora 2 — найбільш потужний інструмент генерації відео та аудіо
Експорт українських ІТ-послуг у серпні склав $540 млн. Це менше, ніж у липні, але більше, ніж у 2024 роціЕкспорт українських ІТ-послуг у серпні склав $540 млн. Це менше, ніж у липні, але більше, ніж у 2024 році
В Google Диск інтегрували додатковий захист від шкідливого софтуВ Google Диск інтегрували додатковий захист від шкідливого софту
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом

Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows

Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Одного з найкращих розробників Microsoft викрили у перегляді VR-порно на роботі

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

GPT-4 з’явиться наступного тижня: Microsoft обіцяє відео та мультимодальність

Microsoft запустив безкоштовний відеокурс Java (і не тільки)

GitHub звільняє 300 працівників і закриває всі офіси

«Епоха розквіту»: з'явилися зарплати розробників, дизайнерів і менеджерів Microsoft за 2022 рік

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників

Новий безкоштовний інструмент Microsoft створює 90-хвилинні подкасти з тексту

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

З 2025 року Microsoft почне стягувати плату за оновлення Windows 10: скільки доведеться платити

Програміст пообіцяв прискорити Python у п'ять разів — його одразу найняв Microsoft

Швидкий та економний: Microsoft планує в березні запустити «перебудований з нуля» Teams

Як знайти роботу в IT та пройти співбесіду: рекомендації Microsoft

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме
Новини - 1 місяць назад
ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною
Новини - 4 тижні назад
В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту
Новини - 4 тижні назад
Claude тепер може створювати та редагувати файли
Новини - 4 тижні назад
«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine
Новини - 4 тижні назад
Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи
Новини - 1 місяць назад
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
Новини - 1 місяць назад
Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android
Новини - 2 тижні назад
Набридливі веб-банери «прийняти cookie» незабаром можуть зникнути
Новини - 2 тижні назад
Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження

Новини

Microsoft представила дорожню карту інтеграції штучного інтелекту у Visual Studio

 14 години назад

В Україні побільшало вакансій для Python-розробників

 15 години назад

Meta вимагає від розробників використовувати зовнішні платформи, щоб працювати швидше

 18 години назад

Новий тренд у розробці: очистка коду, згенерованого штучним інтелектом

 19 години назад

OpenAI перетворить ChatGPT на соцмережу: в коді чат-боту знайдено нові функції

 21 годину назад

Gmail додає наскрізне шифрування на відправку електронних листів будь-кому

 4 дні назад

Кількість IT-вакансій в Україні за квартал зросла на 12%. Це рекордний показник з початку війни

 4 дні назад

Google вимагає по $25 з кожного Android-розробника «за верифікацію». Але будуть виключення

 4 дні назад

Python-розробники отримали можливість імпортувати в Excel бібліотеки на свій вибір

 4 дні назад

В інструмент кодування Jules додали інтерфейс командного рядка та публічний API

 4 дні назад

Спецпроєкти

🚀 Ethereum Meetup у Львові!
Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар’єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації
Топ текстів тижня
1.
OpenAI додала в інтерфейс ChatGPT кнопку «Купити»
2.
Microsoft запускає в Excel і Word новий режим vibe working
3.
JetBrains робить ще одне IDE безкоштовним для некомерційного використання
4.
JetBrains хоче навчати свої моделі на вашому коді. Взамін пропонує безкоштовний софт
5.
Хакери зламали приватні репозиторії Red Hat на GitHub
6.
Новий тренд у розробці: очистка коду, згенерованого штучним інтелектом
7.
Gmail додає наскрізне шифрування на відправку електронних листів будь-кому
8.
OpenAI випустила Sora 2 — найбільш потужний інструмент генерації відео та аудіо
9.
Редактор коду Zed для Windows представлено в публічній бета-версії
10.
Anthropic випускає Claude Sonnet 4.5 — «найкращу в світі модель для програмування»

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: