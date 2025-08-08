Microsoft додає GPT-5 в Copilot, GitHub і Visual Studio

Широко розрекламована LLM-модель GPT-5 від OpenAI тепер доступна як частина інструментів Copilot. Компанія Microsoft оголосила, що «найкраща на сьогодні модель штучного інтелекту OpenAI, GPT-5, буде безпосередньо інтегрована в різноманітні продукти Microsoft AI, включно з Microsoft Copilot , — і все це безкоштовно». Про це пише Windows Central.

Copilot можна інтегрувати практично в кожен продукт Microsoft, включаючи веб-сайт Bing.com, Microsoft Edge і навіть Outlook. У Windows 11 можна завантажити Microsoft Copilot як додаток з Microsoft Store і одразу почати працювати зі штучним інтелектом для пошуку в інтернет, створення контенту та інших завдань.

Microsoft також інтегрувала GPT-5 у свої програмні застосунки, такі як GitHub і Visual Studio, що дозволяє програмістам створювати агентні робочі процеси, які автоматизують завдання з більшою ефективністю. Azure AI Foundry також отримає GPT-5, пропонуючи «безпеку, відповідність вимогам та захист конфіденційності корпоративного рівня».

Як запевняють в Microsoft, Copilot з GPT-5 «краще справляється зі складними питаннями, залишається зосередженим у тривалих розмовах та розуміє контекст користувача».

Використовуючи Microsoft 365 Copilot, GPT-5 також може (з дозволом) отримувати доступ до електронної пошти, документів та файлів, а також відповідати на запити та виконувати дії на основі цих даних. GPT-5 буде інтегровано в Copilot Studio для створення власних агентів, що було протестовано в застосунках для захоплення комп’ютерів та виконання завдань, які можуть вимагати фактичного втручання користувача.