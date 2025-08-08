logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 08/08/2025

Microsoft додає GPT-5 в Copilot, GitHub і Visual Studio

Дмитро Сімагін

Журналіст

Широко розрекламована LLM-модель GPT-5 від OpenAI тепер доступна як частина інструментів Copilot. Компанія Microsoft оголосила, що «найкраща на сьогодні модель штучного інтелекту OpenAI, GPT-5, буде безпосередньо інтегрована в різноманітні продукти Microsoft AI, включно з Microsoft Copilot , — і все це безкоштовно». Про це пише Windows Central.

Copilot можна інтегрувати практично в кожен продукт Microsoft, включаючи веб-сайт Bing.com, Microsoft Edge і навіть Outlook. У Windows 11 можна завантажити Microsoft Copilot як додаток з Microsoft Store і одразу почати працювати зі штучним інтелектом для пошуку в інтернет, створення контенту та інших завдань. 

Microsoft також інтегрувала GPT-5 у свої програмні застосунки, такі як GitHub і Visual Studio, що дозволяє програмістам створювати агентні робочі процеси, які автоматизують завдання з більшою ефективністю. Azure AI Foundry також отримає GPT-5, пропонуючи «безпеку, відповідність вимогам та захист конфіденційності корпоративного рівня».

Як запевняють в Microsoft, Copilot з GPT-5 «краще справляється зі складними питаннями, залишається зосередженим у тривалих розмовах та розуміє контекст користувача».

Використовуючи Microsoft 365 Copilot, GPT-5 також може (з дозволом) отримувати доступ до електронної пошти, документів та файлів, а також відповідати на запити та виконувати дії на основі цих даних. GPT-5 буде інтегровано в Copilot Studio для створення власних агентів, що було протестовано в застосунках для захоплення комп’ютерів та виконання завдань, які можуть вимагати фактичного втручання користувача.

Найбільш обговорювані статті

Diia.City United закликала Верховну Раду врахувати потреби бізнесу й внести зміни в Defence City
У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 рокуУ липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року
Багхантер на базі штучного інтелекту від Google самостійно виявив 20 вразливостей у відкритому ПЗБагхантер на базі штучного інтелекту від Google самостійно виявив 20 вразливостей у відкритому ПЗ
Google розробила новий шрифт для програмістівGoogle розробила новий шрифт для програмістів
Lazarus Group змінює тактику. Тепер хакери націлені на програмістів, які володіють криптовалютоюLazarus Group змінює тактику. Тепер хакери націлені на програмістів, які володіють криптовалютою
Apple розробляє спрощений чат-бот, який конкуруватиме з ChatGPTApple розробляє спрощений чат-бот, який конкуруватиме з ChatGPT
Лайв-кодинг шкодить найму програмістів — дослідження MicrosoftЛайв-кодинг шкодить найму програмістів — дослідження Microsoft
OpenAI відключили від Claude API. Anthropic не хоче, щоб її інструменти використовували для покращення GPT-5OpenAI відключили від Claude API. Anthropic не хоче, щоб її інструменти використовували для покращення GPT-5
Дослідник штучного інтелекту відхилив оффер на $1 мільярд від ЦукербергаДослідник штучного інтелекту відхилив оффер на $1 мільярд від Цукерберга
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом

Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows

Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

10 репозиторіїв GitHub, що підвищать скіл у розробці

Одного з найкращих розробників Microsoft викрили у перегляді VR-порно на роботі

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з'явиться в липні

GPT-4 з’явиться наступного тижня: Microsoft обіцяє відео та мультимодальність

Microsoft запустив безкоштовний відеокурс Java (і не тільки)

«Привіт, я розробник OpenAI»: GitHub Copilot Chat злив студенту-самозванцю всі системні препромти

GitHub звільняє 300 працівників і закриває всі офіси

Розробники рекомендують: 9 топових репозиторіїв Github для програмістів (і не тільки)

«Епоха розквіту»: з'явилися зарплати розробників, дизайнерів і менеджерів Microsoft за 2022 рік

З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

Що таке портфоліо та як його створити програмісту

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом
Новини - 1 місяць назад
Чатбот від Маска Grok різко став проукраїнським. Нейронка спростовує міфи російської пропаганди та вступає у суперечку з росіянами
Новини - 2 тижні назад
В Android додали можливість запуску графічних програм Linux
Новини - 2 тижні назад
Американку посадили на 8,5 років за «ферму ноутбуків» для північнокорейських програмістів
Новини - 2 тижні назад
Хакер зламав інструмент кодування Amazon Q Developer
Новини - 4 тижні назад
Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження
Новини - 2 тижні назад
Форк Visual Studio Code від розробника TikTok шпигує за користувачами
Новини - 4 тижні назад
Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття
Новини - 1 тиждень назад
Мінцифри запускає в «Дії» новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень
Новини - 1 тиждень назад
Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code

Новини

В Україні підрахували, скільки податків сплатили ІТ-фахівці

 1 хвилина назад

Microsoft додає GPT-5 в Copilot, GitHub і Visual Studio

 1 годину назад

Anthropic додає в Claude Code автоматизований сканер коду

 4 години назад

Microsoft посилює вимоги щодо повернення до офісної роботи

 5 години назад

GPT-5 виявилась «найпотужнішою для кодування», однак багато хто сподівався на краще

 7 години назад

GitHub розкрив дані про GPT-5 за кілька годин до релізу

 24 години назад

Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль

 1 день назад

Мова програмування TypeScript оновлена до версії 5.9

 1 день назад

Мінцифри побудує державні дата-центри для українських ШІ-сервісів

 1 день назад

Google оголосила ліміти та вартість використання інструменту вайб-кодування Jules

 1 день назад

Спецпроєкти

Нові компанії у складі та фокус на ШІ: як пройшли загальні збори IT Ukraine
Крихкі зони: як виявляти їх вчасно. Досвід FAVBET Tech
15 провідних компаній обговорили регулювання, освіту та інтеграцію АІ. До чого вони прийшли
Топ текстів тижня
1.
Дослідник штучного інтелекту відхилив оффер на $1 мільярд від Цукерберга
2.
Хакери розсилають українцям «повістки в суд» з домену UKR.NET
3.
У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року
4.
Apple розробляє спрощений чат-бот, який конкуруватиме з ChatGPT
5.
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль
6.
Айтівець з SQUAD загинув разом із донькою та собакою внаслідок атаки на Київ 31 липня
7.
OpenAI відключили від Claude API. Anthropic не хоче, щоб її інструменти використовували для покращення GPT-5
8.
Diia.City United закликала Верховну Раду врахувати потреби бізнесу й внести зміни в Defence City
9.
OpenAI випустила GPT-OSS — першу LLM-модель з відкритим кодом з часів GPT-2
10.
Google розробила новий шрифт для програмістів

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: