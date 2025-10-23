Visual Studio тепер має функцію планування

Microsoft оголосила про публічний попередній перегляд функції планування у Visual Studio. Компанія запевняє, що вона здатна значно покращити продуктивність розробників, пише Neowin.

Коли Copilot запускається в режимі агента з використанням функції планування, він матиме можливість досліджувати вашу кодову базу, розбивати завдання на менші проблеми, а потім працювати над ними крок за кроком за допомогою ітерацій, які уточнюють результат. У Microsoft вважають, що таке структуроване розбиття завдань надасть розробникам більшої прозорості, коли йдеться про згенерований код.

Розробники, які будуть використовувати цю функцію у Visual Studio, помітять, що Copilot автоматично визначатиме, чи слід розглядати проблему як швидкий запит, на який можна генерувати швидшу відповідь, чи як багатоетапний план, який вимагає скоординованого шляху до вирішення.

Якщо йдеться про багатоетапне завдання, то план буде згенеровано у форматі markdown, де буде вказано на хід виконання завдання загалом. Сам план також буде записано в папку %TEMP%\VisualStudio\copilot-vs\, щоб розробник міг повторно використовувати його в різних потоках, якщо це необхідно. Однак, при редагуванні плану зміни не будуть миттєвими, і доведеться виконувати запит знову. Зараз Microsoft прагне пришвидшити цей процес.

Під час закритого тестування моделі GPT-5 та Claude Sonnet 4 помічено покращення точності та швидкості роботи при використанні функції планування. Microsoft оцінює це «на 15% краще та на 20% більше вирішених завдань». Зараз тестуються й інші моделі, щоб підтвердити цю тенденцію.

Щодо майбутніх удосконалень, Microsoft прагне покращити процеси кешування, моделювання та контекстуальне розуміння проектів. Наразі Planning in Copilot Chat доступний у публічному попередньому перегляді у Visual Studio 2022 17.14. Він проходить поетапне розгортання, але якщо він у вашому IDE функція ще не ввімкнена, то перевірте Інструменти > Параметри > Copilot > Увімкнути Planning.