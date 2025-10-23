logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 23/10/2025 09:49

Visual Studio тепер має функцію планування

Дмитро Сімагін

Журналіст

Microsoft оголосила про публічний попередній перегляд функції планування у Visual Studio. Компанія запевняє, що вона здатна значно покращити продуктивність розробників, пише Neowin.

Коли Copilot запускається в режимі агента з використанням функції планування, він матиме можливість досліджувати вашу кодову базу, розбивати завдання на менші проблеми, а потім працювати над ними крок за кроком за допомогою ітерацій, які уточнюють результат. У Microsoft вважають, що таке структуроване розбиття завдань надасть розробникам більшої прозорості, коли йдеться про згенерований код.

Розробники, які будуть використовувати цю функцію у Visual Studio, помітять, що Copilot автоматично визначатиме, чи слід розглядати проблему як швидкий запит, на який можна генерувати швидшу відповідь, чи як багатоетапний план, який вимагає скоординованого шляху до вирішення. 

Якщо йдеться про багатоетапне завдання, то план буде згенеровано у форматі markdown, де буде вказано на хід виконання завдання загалом. Сам план також буде записано в папку %TEMP%\VisualStudio\copilot-vs\, щоб розробник міг повторно використовувати його в різних потоках, якщо це необхідно. Однак, при редагуванні плану зміни не будуть миттєвими, і доведеться виконувати запит знову. Зараз Microsoft прагне пришвидшити цей процес.

Під час закритого тестування моделі GPT-5 та Claude Sonnet 4 помічено покращення точності та швидкості роботи при використанні функції планування. Microsoft оцінює це «на 15% краще та на 20% більше вирішених завдань». Зараз тестуються й інші моделі, щоб підтвердити цю тенденцію.

Щодо майбутніх удосконалень, Microsoft прагне покращити процеси кешування, моделювання та контекстуальне розуміння проектів. Наразі Planning in Copilot Chat доступний у публічному попередньому перегляді у Visual Studio 2022 17.14. Він проходить поетапне розгортання, але якщо він у вашому IDE функція ще не ввімкнена, то перевірте Інструменти > Параметри > Copilot > Увімкнути Planning.

 

Найбільш обговорювані статті

«12 тисяч кандидатів і лише 300 вакансій». Фронтенд в українському IT залишається найбільш конкурентною категорією«12 тисяч кандидатів і лише 300 вакансій». Фронтенд в українському IT залишається найбільш конкурентною категорією
Помічником Copilot тепер можна керувати голосомПомічником Copilot тепер можна керувати голосом
Знання C++ надає максимальні шанси знайти роботу в українському IT, найважче — JavaScript-розробникамЗнання C++ надає максимальні шанси знайти роботу в українському IT, найважче — JavaScript-розробникам
Gemini тепер може виконувати багатоетапні завдання в Google ТаблицяхGemini тепер може виконувати багатоетапні завдання в Google Таблицях
Україна — п'ята у світі за кількістю кібератакУкраїна — п’ята у світі за кількістю кібератак
Google Maps тепер можна інтегрувати в сторонні додаткиGoogle Maps тепер можна інтегрувати в сторонні додатки
«Claude Haiku 4.5 генерує низькоякісний код»: експерт розповів, які моделі краще використовувати для рефакторингу«Claude Haiku 4.5 генерує низькоякісний код»: експерт розповів, які моделі краще використовувати для рефакторингу
Telegram тестує функцію прямих ефірів з особистих акаунтівTelegram тестує функцію прямих ефірів з особистих акаунтів
FAVBET Tech сплатив понад 650 млн грн податків за 9 місяців 2025 року
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом

Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows

Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Одного з найкращих розробників Microsoft викрили у перегляді VR-порно на роботі

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

GPT-4 з’явиться наступного тижня: Microsoft обіцяє відео та мультимодальність

Microsoft запустив безкоштовний відеокурс Java (і не тільки)

GitHub звільняє 300 працівників і закриває всі офіси

«Епоха розквіту»: з'явилися зарплати розробників, дизайнерів і менеджерів Microsoft за 2022 рік

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників

Новий безкоштовний інструмент Microsoft створює 90-хвилинні подкасти з тексту

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

З 2025 року Microsoft почне стягувати плату за оновлення Windows 10: скільки доведеться платити

Програміст пообіцяв прискорити Python у п'ять разів — його одразу найняв Microsoft

Швидкий та економний: Microsoft планує в березні запустити «перебудований з нуля» Teams

Як знайти роботу в IT та пройти співбесіду: рекомендації Microsoft

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
Набридливі веб-банери «прийняти cookie» незабаром можуть зникнути
Новини - 1 місяць назад
Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження
Новини - 4 тижні назад
Резерв+ знову оновлено: онлайн-реєстрація 17-річних і автоматичний військовий облік
Новини - 4 тижні назад
Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар’єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
Новини - 4 тижні назад
Microsoft: «заради уникнення катастрофи» штучний інтелект повинні контролювати військові
Новини - 4 тижні назад
Google запускає в Україні пільговий тарифний план Google AI Plus
Новини - 1 місяць назад
Meta відкрила попередній доступ до набору інструментів розробки ПЗ для розумних окулярів

Новини

Проект Fedora Linux затвердив правила використання штучного інтелекту при розробці

 23.10.2025 17:01

Новий браузер ChatGPT Atlas можна легко обдурити за допомогою prompt injection

 23.10.2025 15:55

Windows 11 таємно робить скріншоти, коли ви граєте у відеоігри

 23.10.2025 12:45

Розробник побив власний рекорд, написавши гру «Змійка» розміром усього 54 байти

 23.10.2025 11:39

Visual Studio тепер має функцію планування

 23.10.2025 09:49

Через російський обстріл постраждав Харківський ІТ кластер

 22.10.2025 16:46

Microsoft значно підвищує ціни на комплекти розробника Xbox

 22.10.2025 15:45

X тестує модель «оплати за використання» для свого API

 22.10.2025 12:42

Google розширює можливості вайб-кодингу на платформі AI Studio

 22.10.2025 11:44

OpenAI представила браузер ChatGPT Atlas — альтернативу Google Chrome з пам'яттю та агентами

 22.10.2025 09:22

Спецпроєкти

Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни
FAVBET Tech сплатив понад 650 млн грн податків за 9 місяців 2025 року
Топ текстів тижня
1.
Знання C++ надає максимальні шанси знайти роботу в українському IT, найважче — JavaScript-розробникам
2.
«Claude Haiku 4.5 генерує низькоякісний код»: експерт розповів, які моделі краще використовувати для рефакторингу
3.
Anthropic презентує Skills — набір папок, скриптів та інструкцій для Claude
4.
Ілон Маск викликав на дуель з програмування співзасновника OpenAI Андрея Карпати
5.
Gemini тепер може виконувати багатоетапні завдання в Google Таблицях
6.
Підшукуючи жертв серед розробників, хакери маскуються під рекрутерів
7.
JetBrains: для 90% програмістів інструменти ШІ економлять мінімум годину на тиждень, для 20% — цілий робочий день
8.
Розробник побив власний рекорд, написавши гру «Змійка» розміром усього 54 байти
9.
«12 тисяч кандидатів і лише 300 вакансій». Фронтенд в українському IT залишається найбільш конкурентною категорією
10.
Google Maps тепер можна інтегрувати в сторонні додатки

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: