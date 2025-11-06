Microsoft представила дорожню карту розвитку штучного інтелекту у Visual Studio

Microsoft опублікувала дорожню карту розвитку функцій штучного інтелекту у своєму середовищі розробки Visual Studio. Найближчими місяцями IDE отримає підтримку багатоагентної роботи, покращений чат та доступ до нової моделі GPT-5 Codex, пише Neowin.

Компанія наголошує, що це не гарантований план релізів. Швидше він дає уявлення про те, як розвиватиметься ШІ-екосистема Visual Studio.

Вже відомо, що найближчим часом у Visual Studio з’являться агентний режим та кастомні агенти. Розробники отримають можливість створювати власних агентів — наприклад, для тестування та налагодження. Також розглядається запуск кількох агентів одночасно, для виконання паралельних завдань.

Планується підтримка slash-команд для виклику промптів та управління чатами, покращення «пам’яті» (глобальні інструкції користувача) та функція підсумування історії діалогів — щоб повертатися до старих гілок без втрати контексту.

Також Visual Studio отримає повну підтримку Model Context Protocol, що дозволить безпечно підключати власний dev-стек і MCP-сервери.

Серед інших покращень: оптимізація продуктивності, білі списки серверів та єдиний UX для MCP-сервісів. Microsoft також працює над функцією Auto Model, яка дозволить IDE самостійно обирати оптимальну модель для виконання завдання.

Головним оновленням стане інтеграція в середовище розробки GPT-5 Codex — моделі, яка відповідатиме за контекстні підказки та автодоповнення коду. Після цього застарілі моделі поступово відключать від функціоналу.