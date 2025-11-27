Microsoft прискорює цикл оновлень Visual Studio. Не всі розробники цим задоволені

Microsoft прискорює цикл оновлень Visual Studio. Замість щоквартальних апдейтів розробників чекають щомісячні оновлення функцій та щорічні основні релізи. Як правило, їх випускають кожного листопада (разом з .NET), пише Dev Class.

Головний менеджер Microsoft VS Пол Чепмен сказав, що зміни узгоджують Visual Studio з щомісячними оновленнями VS Code та забезпечують «постійне оновлення інтерфейсу GitHub Copilot». Раніше Visual Studio 2022 залишався актуальним протягом чотирьох років.

Новий річний життєвий цикл Visual Studio має наслідки для розробників, які використовують окрему ліцензію, а не передплату. «Якщо ви використовуєте окрему професійну ліцензію, ви просто купуєте нову річну версію щороку», — пояснив Чепмен.

Подібна зміна не знайшла ентузіазму в спільноті. За словами одного з розробників, «це означає, що вам потрібно або купувати передплату, або купувати новий ключ продукту щороку».

Версія Community Edition залишається безкоштовною, але лише для окремих осіб або невеликих організацій (які мають менше ніж 250 ПК та мають річний дохід менше $1 мільйона). В іншому випадку використання версії Community Edition обмежене ліцензією та виключає більшу частину розробки та тестування.

Корпоративні клієнти, які цінують стабільність більше, ніж нові функції, можуть скористатися випуском довгострокового каналу обслуговування (LTSC), який продовжить термін служби версії Visual Studio на один рік.

За словами Чепмена, IDE відокремлено від інструментів збірки, SDK та середовищ виконання, які мають власні графіки випусків та підтримки. У випадку MSVC (Microsoft Visual C++) новий реліз тепер виходитиме кожні шість місяців (травень та листопад), але ці випуски матимуть лише 9 місяців підтримки. Випуск з довгостроковою підтримкою (LTS) з’являтиметься кожні два роки з підтримкою протягом трьох років. Щойно випущений MSVC 14.5 отримав позначку LTS-версії, що відповідає циклу випусків .NET.

Менеджер з продуктів Microsoft Маріана Лупару додала, що заохочення розробників до переходу на новіші версії MSVC необхідне для безпеки та відповідності вимогам:

«Відповідність стандартам, таким як NIST [Національний інститут стандартів і технологій США] та CISA [Агентство США з кібербезпеки та інфраструктури], означає, що залежність від застарілих компіляторів більше неприйнятна».

Користувачі Visual Studio стурбовані не лише оновленнями Copilot. Наразі другою за чисельністю проблемою Visual Studio є відсутність звичної синьої теми з попередніх версій у Visual Studio 2026, яку Microsoft відхилила як «поза межами можливостей», незважаючи на такі коментарі, як «поверніть синю тему, як вона була у 2017 чи 2010 роках, додайте трохи кольорів до значків, зробіть значки більшими — той, хто розробляє ці теми, ймовірно, ніколи не витрачатиме цілий день на кодування».