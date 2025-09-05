logo

Новини 05/09/2025

У Києві пройде перший хакатон з вайб-кодингу: як взяти участь

Дмитро Сімагін

Журналіст

4-5 жовтня в Києві на Подолі пройде захід Vibecoding Hackathon. Протягом двох днів розробники, користувачі Cursor, Product Manager або Product Analyst, бізнес-аналітики та ентузіасти можуть спробувати себе в створенні програмних бізнес-рішень. Організатором міроприємства виступає Universe Group.

Заявки на участь в хакатоні з вайб-кодингу приймаються до 26 вересня. Після отримання підтвердження майбутньому учаснику доведеться відправити відеовізитівку та пройти коротке інтервʼю (до 30 хв). Захід проводиться офлайн.

За перше місце учасники отримають планшети ReMarkable, за друге — Apple Airpods, а третє — електронні книги Amazon Kindle.

Під час хакатону командам потрібно буде створити одного з трьох ШІ-агентів:

  • Reputation Guardian — агент стеження в реальному часі: Reddit, соцмережі, Google. Він має виявляти загрози, аналізували наратив і підказувати, як реагувати;
  • Team Intelligence Agent — ШІ-помічник, який має відповідати на питання, піднімати забуті ідеї, аналізувати календар і таски, щоб відділити фокус від шуму, формувати персональні навчальні програми та перетворювати хаос із нотаток у чіткі продуктові концепти;
  • AI Growth Strategist — агент, який має генерувати креативи, писати тексти для лендингів і сторінок, аналізувати трафік та креативи, збирати дані про конкурентів, пропонувати ціноутворення та підбирати продукти під запити користувачів. 

За участь кожного з учасників компанія-організатор перерахує по 1000 грн в якості донату для реабілітаційного центру Tytanovi.

