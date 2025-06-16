Київ увійшов до списку «висхідних зірок» серед світових tech-хабів

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Згідно дослідження Global Tech Ecosystem Index 2025, столиця України увійшла до рейтингу найкращих tech-хабів світу в категорії Rising Stars. Київ визнано одним з міст, де існує розвинена технологічна екосистема. У цьому списку він займає 11-ту сходинку, між Хо Ши Міном (10) і Мехіко (12).

У першій трійці: Лагос (Нігерія), Стамбул (Туреччина) та Пуне (Індія). Варто зазначити, що лише чотири європейські міста увійшли до двадцятки «висхідних зірок». Крім Києва та Стамбула, у списку можна помітити Вільнюс (13) і Загреб (16).

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Однією з причин, чому Київ включили до Rising Stars — загальне зростання української IT-екосистеми: за останні 10 років число фахівців у цій галузі виросло з 75 000 до 300 000.

У рейтингу Global Champions у трійці лідерів — США: Кремнієва Долина, Нью-Йорк та Бостон. Далі, доволі неочікувано, розмістилась французька столиця Париж, обійшовши Лондон, який помістили на шосту позицію. Десятка лідерів виглядає наступним чином:

Варто відзначити, що європейських мегаполісів не надто багато в категорії Global Champions. Крім Парижу (4) та Лондону (6) у першій двадцятці тільки Стокгольм (15) і Мюнхен (17).

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