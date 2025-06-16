Київ увійшов до списку «висхідних зірок» серед світових tech-хабів
Згідно дослідження Global Tech Ecosystem Index 2025, столиця України увійшла до рейтингу найкращих tech-хабів світу в категорії Rising Stars. Київ визнано одним з міст, де існує розвинена технологічна екосистема. У цьому списку він займає 11-ту сходинку, між Хо Ши Міном (10) і Мехіко (12).
У першій трійці: Лагос (Нігерія), Стамбул (Туреччина) та Пуне (Індія). Варто зазначити, що лише чотири європейські міста увійшли до двадцятки «висхідних зірок». Крім Києва та Стамбула, у списку можна помітити Вільнюс (13) і Загреб (16).
Однією з причин, чому Київ включили до Rising Stars — загальне зростання української IT-екосистеми: за останні 10 років число фахівців у цій галузі виросло з 75 000 до 300 000.
У рейтингу Global Champions у трійці лідерів — США: Кремнієва Долина, Нью-Йорк та Бостон. Далі, доволі неочікувано, розмістилась французька столиця Париж, обійшовши Лондон, який помістили на шосту позицію. Десятка лідерів виглядає наступним чином:
- Кремнієва Долина
- Нью-Йорк
- Бостон
- Париж
- Остін
- Лондон
- Сеул
- Сан-Дієго
- Лос-Анджелес
- Тель-Авів
Варто відзначити, що європейських мегаполісів не надто багато в категорії Global Champions. Крім Парижу (4) та Лондону (6) у першій двадцятці тільки Стокгольм (15) і Мюнхен (17).
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: