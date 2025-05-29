У Києві виступить керівництво Ethereum Foundation. Де послухати?

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На хакатоні ETHKyiv 2025 виступить виконавчий директор Ethereum Foundation – однієї з найвпливовіших організацій у світі блокчейн-розробки. Подія відбудеться з 13 по 15 червня в Creative State of Arsenal у Києві.

Цього року серед ключових гостей ETHKyiv – Томаш К. Станчак (Tomasz K. Stańczak), повідомляють Ethereum Ukraine, організатори події. Він – співвиконавчий директор Ethereum Foundation, чиє призначення в березні 2025 року вважають одним із найважливіших поворотних моментів в історії Ethereum.

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Воно припало саме в період, коли екосистема стикнулася з низкою викликів: стагнацією ринку, конкуренцією між блокчейнами та невизначеністю в розвитку Layer-2.

До переходу в Ethereum Foundation Томаш Станчак понад 10 років працював у фінансовій індустрії – зокрема був віцепрезидентом Citi Bank у напрямку FX eTrading та аналітиком на Чиказькій товарній біржі (CME).

Також, за словами організаторів, гостями ETHKyiv 2025 стануть:

Джош Рудольф (Josh Rudolf) – продуктовий менеджер і провідний дослідник у Ethereum Foundation . Раніше він працював у Intel і Slack, а зараз розвиває ключові технології в рамках протоколу Ethereum.

Леона Хіокі (Leona Hioki) – співзасновник і CEO проєкту INTMAX , що має бекграунд у криптографії та безпеці, є переможцем японської урядової програми IPA Security Camp.

ETHKyiv 2025 – це хакатон, який збирає розробників, дизайнерів, стартаперів, маркетологів та аналітиків, щоб разом перетворювати технологічні ідеї на повноцінні продукти. Він пройде з 13 по 15 червня у Creative State of Arsenal у Києві.

У програмі – менторство, воркшопи, нетворкінг і гранти. Лише торік Ethereum Ukraine розподілили понад $480 000 підтримки для команд.

Зареєструватися можна за посиланням: → https://ethkyiv.devfolio.co/overview

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