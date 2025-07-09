Засновник Ethereum закликав відмовитись від дозвільних ліцензій на користь копілефту

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Віталік Бутерін, творець блокчейну Ethereum, кардинально змінив свою думку щодо дозвільних ліцензій на програмне забезпечення. Тепер він виступає за ліцензування коду та програмних продуктів за принципом копілефту. Про це він написав у своєму блозі.

Копілефт передбачає, що розробник дозволяє вільно використовувати, змінювати, розповсюджувати свій продукт лише за умови, що засади розповсюдження не будуть змінені (тобто, що будь-яка переробка твору також буде на умовах копілефту).

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Свою позицію Бутерін пояснив тим, що тепер розробникам потрібно бути більш вимогливими щодо того, що вони отримують замість свого коду. Великі компанії перестали боятися відкритого коду. Google, Microsoft, і навіть Huawei почали вкладати гроші у відкриті проекти. Нерідко вони використовують фрагменти відкритого коду у власних комерційних продуктах. Маючи великі ресурси, IT-гіганти захоплюють ринок.

«Економія масштабу означає, що якщо в мене буде вдвічі більше ресурсів, ніж у вас, я зможу досягти більш ніж удвічі більшого прогресу», — пояснює Бутерін.

На думку засновника Ethereum, дозвольні ліцензії дозволяють вільно поширювати інформацію для всіх, а ліцензії з копілефтом — лише для тих, хто також бажає вільно її поширювати.

Раніше Віталік Бутерін заявляв, що ненавидить саму концепцію авторського права та патентів. Він вважав абсурдним, що двоє людей, які діляться фрагментами коду, можуть якимось чином скоювати злочин проти когось, кого вони ніколи не зустрічали. «Не платити — це НЕ те саме, що красти», — стверджував він.

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