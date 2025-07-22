У Києві відбудеться святкування 10 років Ethereum

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Ethereum Ukraine організовує офіційне святкування десятиріччя блокчейну Ethereum разом із його офіційним представництвом. Подія пройде 30 липня в Creative State of Gulliver у Києві.

У програмі: виступи керівників і ключових розробників Ethereum, нетворкінг і ексклюзивні інсайти щодо майбутнього протоколу.

Святкування є частиною грандіозного міжнародного заходу від Ethereum Foundation – некомерційної організації, що стоїть за розробкою та вдосконаленням мережі. Одночасно з подією в Києві, урочистості відбудуться в Нью-Йорку, Токіо, Гонконзі, Барселоні й інших великих містах світу. Представники та гості кожної з локальних спільнот матимуть змогу спілкуватися в прямому ефірі, обмінюватися ідеями та разом вести зворотній відлік до «першого в новому десятилітті» блоку Ethereum.

Головним символом ювілею Ethereum став ексклюзивний NFT The Torch. Єдиний у своєму роді, токенізований смолоскип «передаватиметься» між учасниками спільноти з гаманця на гаманець протягом 10 днів. 30 липня NFT буде урочисто «спалено» в блокчейні, а кожен бажаючий зможе створити власний святковий токен.

Поза «спаленням факелу», організатори київського Ethereum Birthday обіцяють інтерактиви, розіграш ексклюзивного мерчу та ще «багато цікавого та неочікуваного, що наразі залишається за лаштунками офіційних анонсів», як повідомляє засновник Ethereum Ukraine Ростислав Бортман.

«Новачки, досвідчені Ethereum-розробники, інвестори та просто ті, хто втримує ETH на власних гаманцях — із радістю чекатимемо на всіх!» — стверджує Ростислав Бортман.

Ethereum Foundation не вперше стає ключовим учасником подій від Ethereum Ukraine. Так, на масштабному хакатоні ETHKyiv 2025, організованим спільнотою, виступав співвиконавчий директор Ethereum Foundation Томаш Станчак. Сцену кодерського змагання з ним розділив співзасновник Ethereum Віталік Бутерін , який уже тричі був гостем подій ETHKyiv і навіть приїжджав для цього в Київ.

Україна та сама українська спільнота є важливими драйверами зростання Ethereum і розвитку його екосистеми. За словами Бутеріна, «Україна цілком може стати наступним Web3 хабом, (бо) має і можливості, і рішучість для цього”.

Крім цього, з першого дня повномасштабного вторгнення росії в Україну Віталік Бутерін зайняв чітку проукраїнську позицію. З 24 лютого 2022-го року Бутерін пожертвував понад $6 млн на благодійні потреби українців, а на хакатонах ETHKyiv 2024 та 2025 брав участь у благодійних лотереях, кошти від яких спрямувалися на підтримку Збройних сил України.

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