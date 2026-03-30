Ethereum за 12 секунд: Віталік Бутерін готує відповідь для Solana

Засновник Ethereum Віталік Бутерін представив нову пропозицію, яка здатна кардинально змінити механізм транзакцій ETH. Йдеться про впровадження Fast Confirmation Rule (FCR) — правила швидкого підтвердження, яке скорочує час очікування незворотності транзакції до одного слота, тобто приблизно до 12 секунд, пише ITC.

Нова зміна є відповіддю на один із головних викликів для Ethereum — конкуренцію з боку більш швидких блокчейнів та потребу в ефективнішій роботі L2-рішень.

Від глибини блоків до голосування валідаторів

Сьогодні Ethereum працює за логікою, де безпека транзакції залежить від її «глибини». Щоб бути впевненими, що переказ не буде відкликано через реорганізацію мережі, біржі та сервіси зазвичай чекають появи кількох нових блоків після вашої транзакції. Повна гарантія незворотності у середньому настає після 6,4 хвилини.

Бутерін пропонує відійти від підрахунку «глибини» на користь прямої згоди валідаторів. Якщо супербільшість (понад 2/3) валідаторів підписала блок у межах одного слота, транзакція отримує жорстку гарантію незворотності. Це дозволяє перенести впевненість у безпеці з хвилин на лічені секунди.

Чому це важливо саме зараз?

Ethereum перебуває під постійним тиском з боку таких мереж, як Solana, де підтвердження відбувається майже миттєво. Швидкість залишалася одним із небагатьох слабких місць ETH.

Fast Confirmation Rule — це елегантне рішення, оскільки воно:

Не потребує хардфорку: Змінюється логіка інтерпретації даних, а не фундаментальний протокол чи залізо. Покращує UX: Користувачам більше не потрібно чекати 5–10 хвилин, щоб побачити свій депозит на біржі. Прискорює L2-мережі: Рішення другого рівня зможуть швидше отримувати підтвердження від основного ланцюга, що зробить перекази між ними майже безшовними.

Практичні переваги

Для рядового користувача 12-секундне підтвердження означає досвід, максимально наближений до традиційних фінансів (TradFi). Для великих гравців, таких як криптобіржі, це можливість швидше зараховувати кошти, знижуючи ризики для обох сторін.

Для L2-проєктів (Arbitrum, Optimism тощо) це означає швидший цикл взаємодії з Level 1. Для 99% комерційних транзакцій 12-секундного підтвердження буде цілком достатньо.

Ризики та виклики

Попри очевидні переваги, скептики вказують на потенційні ризики. По-перше, такий механізм може створити нові типи атак, спрямованих на короткострокову маніпуляцію голосами валідаторів. По-друге, існує побоювання щодо централізації: чи зможуть слабші вузли обробляти голосування так само швидко, як потужні серверні центри?

Проте Віталік Бутерін наголошує, що FCR не ламає існуючу інфраструктуру, а лише додає рівень впевненості.

Пропозиція щодо 12-секундного підтвердження — це великий крок до масового прийняття Ethereum. Якщо мережа зможе забезпечити швидкість на рівні сучасних конкурентів, зберігаючи при цьому свою децентралізацію та безпеку, вона зміцнить позиції як головна платформа для світової криптоекономіки. Наразі спільнота аналізує технічні деталі, але вектор розвитку очевидний: Ethereum стає швидшим.

Нагадаємо, минулого року основний розробник Ethereum втратив всі кошти після того, як скачав фейкове розширення для редактора коду Cursor.

