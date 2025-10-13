logo

Новини 13/10/2025 12:27

Київ увійшов у Топ-10 європейських міст за потенціалом розвитку штучного інтелекту

Дмитро Сімагін

Журналіст

Київ увійшов до десятки міст Європи за потенціалом розвитку штучного інтелекту. Це стверджують результати «Аналізу застосування штучного інтелекту в пріоритетних секторах та конкурентоспроможності України», проведеного Центром європейських політичних досліджень (CEPS). Про це пише український Центр економічної стратегії.

Показник Києва у категорії relatedness density становить 48,9%. Це означає, що майже половина технологій, розвинених у місті, потенційно пов’язані зі штучним інтелектом.

У рейтингу CEPS столиця України розташована між Мадридом та Афінами. За рівнем впровадження нових технологій Київ випереджає такі мегаполіси, как Амстердам, Брюссель, Барселону та Мілан. 

Першу трійку рейтингу займають Берлін, Мюнхен і Лондон. За ними йдуть Бухарест, Париж, Стокгольм, Рим, Відень та Мадрид.

Водночас, за кількістю патентів на інновації, пов’язані зі штучним інтелектом, Україна поки суттєво відстає від Західної Європи. Згідно з базою даних OECD RegPat, з 2017 по 2022 роки в Німеччині видано 3028 патентів, Великій Британії — 1384, у Франції — 1122. Для порівняння: в Україні ШІ-патентів видано лише 9.

Цю різницю автори дослідження пояснюють високою вартістю патентування, складними адміністративними процедурами та меншою інтеграцією України в ринок ЄС.

Патенти зазвичай реєструють великі компанії з R&D-інфраструктурою, тоді як українська AI-екосистема більш динамічна у стартапах, публікаціях і прикладних розробках (Reface, Respeecher, Zibra AI, Osavul тощо).

