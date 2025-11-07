logo

Новини 07/11/2025 09:45

Конструктор міні-додатків Opal від Google став доступним в Україні

No-code конструктор міні-додатків зі штучним інтелектом Opal, який влітку було презентовано Google Labs, розширено з 16 країн до понад 160. Інструмент, який доступний за адресою opal.google, все ще позначається як експериментальний, тому його робота може бути не зовсім ідеальною, пише Neowin.

Opal спочатку був запущений у США 24 липня, а потім 7 жовтня його було розширено на ще 15 країн, включаючи Канаду, Індію, Японію, Південну Корею, В’єтнам, Індонезію, Бразилію, Сінгапур, Колумбію, Сальвадор, Коста-Рику, Панаму, Гондурас, Аргентину та Пакистан. З глобальним розгортанням тепер він стає доступний також й для України та решти країн світу, за виключенням підсанкційних.

Використовуючи Opal, можна створювали складні, багатоетапні програми для нових робочих процесів та оптимізації існуючих. Opal здатний автоматично отримувати та аналізувати веб-дані, зберігаючи результати в Google Таблицях. Конструктор також може генерувати звіти та створювати інструменти для аналізу даних, автоматизувати такі завдання, як щотижневі оновлення розсилки, перенесення термінів виконання контрактів та планування.

Новий інструмент також досить корисний для підприємців, яким потрібно швидко перевірити нові ідеї або створити прості міні-додатки без залучення професійних розробників. 

Щоб почати роботу з Opal, достатньо створити на opal.google новий проєкт та пояснити йому природною мовою, що саме має робити програма. Після цього буде створена блок-схема, якої програма дотримуватиметься під час кожного запуску.

