logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 08/05/2025

Figma представила ШІ-інструменти для розробки програм, сайтів і маркетингу

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Компанія Figma представила нову лінійку функцій на базі штучного інтелекту, яка значно розширює можливості платформи. Тепер користувачі зможуть не тільки працювати над дизайном, але й розробляти готові сайти та програми з нуля. Навички програмування для цього не знадобляться, пише The Verge.

У перелік нових інструментів Figma увійшли:

  • Figma Sites — візуальний конструктор сайтів, інтегрований у Figma Design. Він надає готові пресети для макетів, блоків та шаблонів. Підтримує додаткові компоненти, такі як користувацька анімація. Figma Sites поки що працює в бета-режимі для передплатників. У майбутньому обіцяють додати ШІ-генерацію коду та вбудовану CMS.
  • Figma Make — інструмент вайб-кодингу, який може створювати робочі прототипи та додатки на основі текстового опису або існуючих дизайнів. Працює на моделі Claude 3.7 від Anthropic. Вже доступний у бета-версії. Figma заявляє, що «вивчає інтеграції зі сторонніми розробниками та системами дизайну» для Figma Make і може застосувати цей інструмент в інших програмах на своїй платформі.
  • Figma Buzz — ШІ-інструмент для маркетологів. Дозволяє на базі дизайнерських шаблонів створювати e-mail розсилки, пости в соцмережах, банери та інший маркетинговий контент. Вміє генерувати та редагувати зображення за текстовим описом.
  • Figma Draw — редактор векторної графіки з пензлями та текстурами, який можна описати як «спрощений Adobe Illustrator». Доступний за підпискою. 

Найближчими місяцями Figma планує інтегрувати до своєї платформи ще більшу кількість інструментів.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > Figma представила ШІ-інструменти для розробки програм, сайтів і маркетингу

Найбільш обговорювані статті

Роботу простору MacPaw Space призупинено через руйнування після російської ракетної атаки
42% українських IT-фахівців, які шукали роботу, знизили свої зарплатні очікування42% українських IT-фахівців, які шукали роботу, знизили свої зарплатні очікування
Microsoft розкрила дані, скільки розробників користується GitHub CopilotMicrosoft розкрила дані, скільки розробників користується GitHub Copilot
Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингуApple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу
Український застосунок для догляду за квітами Plantin посів перше місце у своїй ніші в світі
Родина з Греції розлучилася через пораду ChatGPT. Чат-бот прочитав зраду чоловіка на кавовій гущі
Застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень
Український IT-експорт у березні зріс до $545 млн
6 травня відбудеться InfoSec Ukraine 2025. У партнерах – світові компанії, у тому числі Dell Technologies
Інтерфейс без помилок: що таке User Flow та чому він важливий для розробки

Новий інструмент OpenAI-Gradio дозволяє Python-розробникам створювати веб-додатки всього за кілька хвилин

Які інструменти допоможуть швидко створити сучасний веб-сайт

Написати програму без знання коду? Тепер це стало можливо завдяки GitHub Spark

Що таке Django і як з ним працювати в Python

Скрипт: що це таке простими словами

Я прийшла за покупками, а не крутити колесо

WordPress запускає безкоштовний конструктор веб-сайтів

Оновлена модель Gemini 2.5 Pro Preview (I/O edition) виявилась найкращою у веб-програмуванні

Топ текстів
Новини - 3 тижні назад
Українські IT-фахівці за кордоном: заробляють на 8% більше, але оформлятись не поспішають
Новини - 4 тижні назад
OpenAI готується до релізу GPT-4.1
Новини - 2 тижні назад
Тест виявив, що бот для обману на технічних співбесідах мало чим допомагає
Новини - 1 тиждень назад
Вчені з’ясували, де в світі найбільше працюють у віддаленому режимі
Новини - 1 місяць назад
«Бронь в обмін на зарплату». У Харкові заарештували програміста, який допомагав ухилятись від мобілізації
Новини - 1 тиждень назад
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом
Новини - 1 місяць назад
Хакери надсилають українським службовцям листи про скорочення зарплати. У посиланні вірус
Новини - 2 тижні назад
ЄС розробляє законодавство для «легального злому» зашифрованого листування
Новини - 2 тижні назад
Google змушує віддалених працівників працювати 3 дні на тиждень в офісі. Інакше звільнення
Новини - 6 днів назад
Родина з Греції розлучилася через пораду ChatGPT. Чат-бот прочитав зраду чоловіка на кавовій гущі

Новини

Figma представила ШІ-інструменти для розробки програм, сайтів і маркетингу

 9 хвилин назад

Microsoft анонсувала «нове покоління» Windows 11: AI‑агент у «Параметрах», оновлене меню «Пуск» і маса творчих можливостей

 11 години назад

Прибиральниці з Миколаївщини заборонили працювати в IT через продаж хтивок

 14 години назад

Розробника шпигунського програмного забезпечення NSO Group засудили на $168 мільйонів

 17 години назад

На одну вакансію розробника в Україні приходить 25 відгуків

 18 години назад

Amazon таємно розробляє інструмент Kiro, який значно прискорить роботу з кодом

 21 годину назад

Оновлена модель Gemini 2.5 Pro Preview (I/O edition) виявилась найкращою у веб-програмуванні

 22 години назад

У Telegram з'явився автоматичний переклад повідомлень в каналах

 1 день назад

Microsoft нагадує про завершення підтримки Windows 10 і радить купити новий ПК

 2 дні назад

CEO IBM: за допомогою штучного інтелекту буде створено мільярд нових програм

 2 дні назад

Спецпроєкти

6 травня відбудеться InfoSec Ukraine 2025. У партнерах – світові компанії, у тому числі Dell Technologies
В партнерах Dell Technologies, Cisco, МУК та інші. Чому варто потрапити на InfoSec Ukraine 2025
Остання хвиля реєстрації на InfoSec Ukraine 2025 – масштабний івент про кібербезпеку
Топ текстів тижня
1.
Родина з Греції розлучилася через пораду ChatGPT. Чат-бот прочитав зраду чоловіка на кавовій гущі
2.
Застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень
3.
Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу
4.
Amazon таємно розробляє інструмент Kiro, який значно прискорить роботу з кодом
5.
У Telegram з’явився автоматичний переклад повідомлень в каналах
6.
Розробники ядра Linux хочуть відмовитись від підтримки 486-х процесорів
7.
Український IT-експорт у березні зріс до $545 млн
8.
Український застосунок для догляду за квітами Plantin посів перше місце у своїй ніші в світі
9.
Microsoft розкрила дані, скільки розробників користується GitHub Copilot
10.
Прибиральниці з Миколаївщини заборонили працювати в IT через продаж хтивок

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: