Figma представила ШІ-інструменти для розробки програм, сайтів і маркетингу
Компанія Figma представила нову лінійку функцій на базі штучного інтелекту, яка значно розширює можливості платформи. Тепер користувачі зможуть не тільки працювати над дизайном, але й розробляти готові сайти та програми з нуля. Навички програмування для цього не знадобляться, пише The Verge.
У перелік нових інструментів Figma увійшли:
- Figma Sites — візуальний конструктор сайтів, інтегрований у Figma Design. Він надає готові пресети для макетів, блоків та шаблонів. Підтримує додаткові компоненти, такі як користувацька анімація. Figma Sites поки що працює в бета-режимі для передплатників. У майбутньому обіцяють додати ШІ-генерацію коду та вбудовану CMS.
- Figma Make — інструмент вайб-кодингу, який може створювати робочі прототипи та додатки на основі текстового опису або існуючих дизайнів. Працює на моделі Claude 3.7 від Anthropic. Вже доступний у бета-версії. Figma заявляє, що «вивчає інтеграції зі сторонніми розробниками та системами дизайну» для Figma Make і може застосувати цей інструмент в інших програмах на своїй платформі.
- Figma Buzz — ШІ-інструмент для маркетологів. Дозволяє на базі дизайнерських шаблонів створювати e-mail розсилки, пости в соцмережах, банери та інший маркетинговий контент. Вміє генерувати та редагувати зображення за текстовим описом.
- Figma Draw — редактор векторної графіки з пензлями та текстурами, який можна описати як «спрощений Adobe Illustrator». Доступний за підпискою.
Найближчими місяцями Figma планує інтегрувати до своєї платформи ще більшу кількість інструментів.
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