Оновлена модель Gemini 2.5 Pro Preview (I/O edition) виявилась найкращою у веб-програмуванні

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Google відкрила ранній доступ до моделі Gemini 2.5 Pro Preview (I/O edition) — оновленої версії 2.5 Pro, яка значно покращила можливості кодування, особливо в розробці інтерактивних веб-додатків. Про це повідомляє блог Google.

Крім розробки, орієнтованої на user interface, нову Gemini 2.5 Pro варто застосовувати на інші завдання кодування, такі як зміна та редагування коду, розробка складних агентних робочих процесів.

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Gemini 2.5 Pro Preview лідирує в таблиці лідерів WebDev Arena, перевершуючи попередню версію на +147 балів. Ця таблиця лідерів вимірює здатність моделі розробляти естетично приємні та функціональні веб-додатки. Нова модель також має найкращу продуктивність у розумінні відео, з результатом 84,8% у бенчмарку VideoMME.

Розробники можуть почати роботу з оновленою моделлю Gemini 2.5 Pro в Gemini API через Google AI Studio та Vertex AI. Вона також доступна для користувачів у додатку Gemini, забезпечуючи роботу таких функцій, як Canvas, і дозволяючи будь-кому створювати код та інтерактивні веб-додатки за допомогою запитів природною мовою.

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