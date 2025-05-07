logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 07/05/2025

Оновлена модель Gemini 2.5 Pro Preview (I/O edition) виявилась найкращою у веб-програмуванні

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Google відкрила ранній доступ до моделі Gemini 2.5 Pro Preview (I/O edition) — оновленої версії 2.5 Pro, яка значно покращила можливості кодування, особливо в розробці інтерактивних веб-додатків. Про це повідомляє блог Google.

Крім розробки, орієнтованої на user interface, нову Gemini 2.5 Pro варто застосовувати на інші завдання кодування, такі як зміна та редагування коду, розробка складних агентних робочих процесів.

Gemini 2.5 Pro Preview лідирує в таблиці лідерів WebDev Arena, перевершуючи попередню версію на +147 балів. Ця таблиця лідерів вимірює здатність моделі розробляти естетично приємні та функціональні веб-додатки. Нова модель також має найкращу продуктивність у розумінні відео, з результатом 84,8% у бенчмарку VideoMME.

Розробники можуть почати роботу з оновленою моделлю Gemini 2.5 Pro в Gemini API через Google AI Studio та Vertex AI. Вона також доступна для користувачів у додатку Gemini, забезпечуючи роботу таких функцій, як Canvas, і дозволяючи будь-кому створювати код та інтерактивні веб-додатки за допомогою запитів природною мовою.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > Оновлена модель Gemini 2.5 Pro Preview (I/O edition) виявилась найкращою у веб-програмуванні

Найбільш обговорювані статті

Meta запустить окремий додаток на базі штучного інтелекту, щоб конкурувати з ChatGPT
Український IT-експорт у березні зріс до $545 млн
6 травня відбудеться InfoSec Ukraine 2025. У партнерах – світові компанії, у тому числі Dell Technologies
Роботу простору MacPaw Space призупинено через руйнування після російської ракетної атаки
В Україні «зростає бізнес» з продажу особистих даних фейковим розробникам з КНДР — директор UpworkВ Україні «зростає бізнес» з продажу особистих даних фейковим розробникам з КНДР — директор Upwork
Розробники зляться, що JetBrains видаляє погані відгуки про AI AssistantРозробники зляться, що JetBrains видаляє погані відгуки про AI Assistant
Meta випустила Llama API, який забезпечує рекордну швидкість виведення данихMeta випустила Llama API, який забезпечує рекордну швидкість виведення даних
З 2024 року кількість додатків у Google Play зменшилася на 47%З 2024 року кількість додатків у Google Play зменшилася на 47%
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектомMicrosoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом
OpenAI готується до релізу GPT-4.1

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

Google розширить сумісність мобільних Android-ігор з платформою ПК

«Я не могла знайти свою машину в гаражі і забувала цілі розмови»: як робота в Google пошкодила мені мозок

Гуглити як профі: 10 рекомендацій, як швидко знайти інформацію в Google

Влаштуватися на роботу стало легше: як користуватися новим тренажером для співбесід від Google

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Google запускає в Україні онлайн-курс з кібербезпеки. Як на нього потрапити

Новий інструмент від Google допоможе видалити особисту інформацію з інтернету: як користуватися

Google змушує віддалених працівників працювати 3 дні на тиждень в офісі. Інакше звільнення

«Meta в режимі паніки»: Цукерберг створив 4 робочі групи для вивчення причин успіху DeepSeek

Легендарний і найоплачуваніший програміст у Google: хто він?

Google запускає в Україні безплатний курс з машинного навчання для розробників. Як на нього потрапити

Ринок не шкодує нікого: Google звільнив 100 одноруких роботів

Гуглимо професійно: 14 операторів та фішок пошукової системи (частина друга)

«ПриватБанк» скасував тарифи за банківське обслуговування айтівців. За що тепер не потрібно платити

 

Застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень

Революція в SEO: Google відкриває доступ до нових можливостей ШІ

5 напрямів, за якими Google допомагає Україні: від підтримки стартапів до захисту від DDoS-атак

Google платить деяким співробітникам, щоб вони нічого не робили протягом року

Wise IT отримала ще одну спеціалізацію від Google Cloud. Що це дає замовникам хмарних рішень

 

Топ текстів
Новини - 3 тижні назад
Українські IT-фахівці за кордоном: заробляють на 8% більше, але оформлятись не поспішають
Новини - 4 тижні назад
OpenAI готується до релізу GPT-4.1
Новини - 2 тижні назад
Тест виявив, що бот для обману на технічних співбесідах мало чим допомагає
Новини - 1 тиждень назад
Вчені з’ясували, де в світі найбільше працюють у віддаленому режимі
Новини - 1 місяць назад
«Бронь в обмін на зарплату». У Харкові заарештували програміста, який допомагав ухилятись від мобілізації
Новини - 1 тиждень назад
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом
Новини - 1 місяць назад
Хакери надсилають українським службовцям листи про скорочення зарплати. У посиланні вірус
Новини - 2 тижні назад
ЄС розробляє законодавство для «легального злому» зашифрованого листування
Новини - 2 тижні назад
Google змушує віддалених працівників працювати 3 дні на тиждень в офісі. Інакше звільнення
Новини - 4 тижні назад
В Україні стає менше IT-ФОПів, але загальна кількість айтівців не зменшується

Новини

Оновлена модель Gemini 2.5 Pro Preview (I/O edition) виявилась найкращою у веб-програмуванні

 18 хвилин назад

У Telegram з'явився автоматичний переклад повідомлень в каналах

 2 години назад

Microsoft нагадує про завершення підтримки Windows 10 і радить купити новий ПК

 20 години назад

CEO IBM: за допомогою штучного інтелекту буде створено мільярд нових програм

 21 годину назад

Помічник з кодування Amazon Q Developer тепер доступний на GitHub

 24 години назад

США: робочі місця в ІТ скорочуються, але зростає попит на фахівців зі штучного інтелекту

 1 день назад

Gemini отримає доступ до дій користувача в усіх додатках Google

 1 день назад

Розробники ядра Linux хочуть відмовитись від підтримки 486-х процесорів

 2 дні назад

OpenAI випустила документ з поясненням, яка модель GPT краща для програмування

 2 дні назад

42% українських IT-фахівців, які шукали роботу, знизили свої зарплатні очікування

 2 дні назад

Спецпроєкти

В партнерах Dell Technologies, Cisco, МУК та інші. Чому варто потрапити на InfoSec Ukraine 2025
6 травня відбудеться InfoSec Ukraine 2025. У партнерах – світові компанії, у тому числі Dell Technologies
Остання хвиля реєстрації на InfoSec Ukraine 2025 – масштабний івент про кібербезпеку
Топ текстів тижня
1.
Застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень
2.
Родина з Греції розлучилася через пораду ChatGPT. Чат-бот прочитав зраду чоловіка на кавовій гущі
3.
Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу
4.
В Україні «зростає бізнес» з продажу особистих даних фейковим розробникам з КНДР — директор Upwork
5.
Розробники ядра Linux хочуть відмовитись від підтримки 486-х процесорів
6.
Український IT-експорт у березні зріс до $545 млн
7.
Meta випустила Llama API, який забезпечує рекордну швидкість виведення даних
8.
Український застосунок для догляду за квітами Plantin посів перше місце у своїй ніші в світі
9.
Microsoft розкрила дані, скільки розробників користується GitHub Copilot
10.
OpenAI випустила документ з поясненням, яка модель GPT краща для програмування

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: