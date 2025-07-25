Інструмент кодування Figma Make став загальнодоступним

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Figma Make, інструмент для створення коду на основі текстових запитів, який компанія Figma представила раніше цього року, вийшов з бета-тестування і став доступний для всіх користувачів. Про це повідомляє The Verge.

До цього часу бета-версія була представлена на умовах Full Seat — рівнем передплати, необхідним для розблокування всіх дизайнерських продуктів Figma. Тепер Figma Make доступний усім користувачам Figma, хоча й з обмеженнями, що залежать від тарифу користувача.

Користувачі з тарифами View, Collab, Dev та безкоштовним Starter Seat зможуть експериментувати з Figma Make у своїх особистих чернетках. Це означає, що всі користувачі можуть спробувати демо-версію Figma Make, але для професійної роботи потрібно буде перейти на рівень передплати з повним доступом.

Одна з переваг Figma Make порівняно з аналогічними інструментами для розробки додатків — це можливість додавати посилання на дизайн. Користувачі можуть завантажувати зображення або дизайн Figma в інструмент разом з описом того, що вони хочуть створити — наприклад, анімований музичний плеєр — щоб показати, як мають виглядати кінцеві результати. Окремі елементи, такі як форматування тексту та стиль шрифту, можна налаштувати за допомогою додаткових запитів штучному інтелекту або редагувати вручну.

Крім інструменту кодування, Figma перевела з бета-версії у повноцінний реліз інструмент «Створення та редагування зображень». Він використовує генеративний штучний інтелект для створення або обробки зображень на основі текстових описів. Також доступна функція підвищення роздільної здатності, яку можна використовувати для покращення малих або неякісних зображень.

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