Hugging Face представляє AnyCoder — безкоштовний інструмент для веб-розробки без знання мов програмування

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Платформа Hugging Face представляє AnyCoder — середовище для розробки веб-додатків з відкритим кодом. Новий інструмент, доступний для всіх користувачів Hugging Face, має вікно попереднього перегляду в реальному часі, підтримує мультимодальне введення даних і розгортання одним натисканням миші. Про це повідомляє Venture Beat.

AnyCoder дозволяє незалежним розробникам без значних технічних знань швидко розпочати створення веб-додатків за допомогою LLM-моделей, розміщених на Hugging Face.

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Щоб почати створення веб-додатку, достатньо ввести запит простою англійською мовою. Знати програмування для цього не потрібно. Користувачі можуть завантажувати скріншоти або макети інтерфейсу користувача та генерувати з них функціональний код фронтенду.

AnyCoder створив керівник відділу розвитку машинного навчання Hugging Face Ахсен Халік як особистий проект та «один з перших додатків для вайб-кодування» на базі потужної, але невеликої та ефективної моделі Kimi K2 від Moonshot, випущеної минулого тижня.

Основна функціональність AnyCoder дозволяє користувачам вводити текстові описи для створення HTML, CSS та JavaScript. Вони відображаються в області попереднього перегляду, їх можна редагувати або розгорнуті. Інструмент також містить приклади шаблонів для нескладних програм із завданнями, інформаційних панелей, калькуляторів тощо.

AnyCoder має функцію редизайну веб-сайтів, яка аналізує контент з будь-якого публічного сайту та переробляє його з більш сучасним макетом. Інструмент використовує такий веб-контент, такий як структура сторінки, метадані та зображення, для створення нової версії сайту, за бажанням керуючись інструкціями користувача, такими як «зробити мінімалістичним» або «додати темний режим».

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