Hugging Face представляє AnyCoder — безкоштовний інструмент для веб-розробки без знання мов програмування
Платформа Hugging Face представляє AnyCoder — середовище для розробки веб-додатків з відкритим кодом. Новий інструмент, доступний для всіх користувачів Hugging Face, має вікно попереднього перегляду в реальному часі, підтримує мультимодальне введення даних і розгортання одним натисканням миші. Про це повідомляє Venture Beat.
AnyCoder дозволяє незалежним розробникам без значних технічних знань швидко розпочати створення веб-додатків за допомогою LLM-моделей, розміщених на Hugging Face.
Щоб почати створення веб-додатку, достатньо ввести запит простою англійською мовою. Знати програмування для цього не потрібно. Користувачі можуть завантажувати скріншоти або макети інтерфейсу користувача та генерувати з них функціональний код фронтенду.
AnyCoder створив керівник відділу розвитку машинного навчання Hugging Face Ахсен Халік як особистий проект та «один з перших додатків для вайб-кодування» на базі потужної, але невеликої та ефективної моделі Kimi K2 від Moonshot, випущеної минулого тижня.
Основна функціональність AnyCoder дозволяє користувачам вводити текстові описи для створення HTML, CSS та JavaScript. Вони відображаються в області попереднього перегляду, їх можна редагувати або розгорнуті. Інструмент також містить приклади шаблонів для нескладних програм із завданнями, інформаційних панелей, калькуляторів тощо.
AnyCoder має функцію редизайну веб-сайтів, яка аналізує контент з будь-якого публічного сайту та переробляє його з більш сучасним макетом. Інструмент використовує такий веб-контент, такий як структура сторінки, метадані та зображення, для створення нової версії сайту, за бажанням керуючись інструкціями користувача, такими як «зробити мінімалістичним» або «додати темний режим».
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: