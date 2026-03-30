logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 30/03/2026 08:59

Vibe Coding XR: новий інструмент Google дозволяє за лічені хвилини створювати AR- та VR-програми

Дмитро Сімагін

Редактор

Команда Google Research представила новий інструмент. Він дозволяє швидко створювати прототипи програм для Extended Reality (XR), яка традиційно вважається однією з найскладніших областей розробки, де вимагаються глибокі знання в 3D-математиці, фізиці, комп’ютерному зорі та специфічних SDK. Тепер Google стверджує, що достатньо скористатись Vibe Coding XR.

Інструмент працює за принципом вайб-кодинга, де основа будь-якої розробки — текстовий запит. Користувачу треба лише описати, який додаток він хоче отримати, після чого модель Gemini автоматично збирає робочий прототип без необхідності писати код. 

«Вам не потрібно казати “напиши скрипт для Unity” — достатньо описати сцену, і система зробить все інше», — запевняють в Google.

Головний елементом Vibe Coding XR є модульна система XR Blocks — набір готових компонентів для фізики, взаємодій та інтерфейсу користувача. Gemini комбінує ці блоки в залежності від запиту. Це не тільки прискорює розробку, але й знижує ймовірність помилок порівняно з генерацією «з нуля».

За інформацією Google, новий інструмент поки не замінює повноцінну розробку. Vibe Coding XR призначений насамперед для швидкого прототипування, а фінальні програми вимагають доопрацювання та оптимізації.

Ще одна умова: для більш стабільних результатів рекомендується використовувати більш дорогий тарифний план — Gemini Pro, де модель краще справляється з помилками генерації та знижує ризик галюцинацій, коли ШІ створює непрацюючий код.

Зараз Vibe Coding XR вважається експериментальним інструментом, який доступний лише в екосистемі Android XR. Підтримка обмежена пристроєм Samsung Galaxy XR, який продається лише у США та Південній Кореї. Розробники без гарнітури можуть використовувати десктопний симулятор, але без повного ефекту занурення.

Як працює Vibe Coding XR на практиці

Процес розробки стає ітеративним та діалоговим:

  • Опис наміру: Розробник каже: «Додай віртуальну лампу, яка вмикається, коли я торкаюся її правою рукою, і змінює колір стін у кімнаті».
  • Аналіз контексту: Gemini ідентифікує потрібні асети (лампу, систему освітлення), логіку взаємодії (тригери дотику) та генерує скрипт, що пов’язує ці компоненти в межах Unity або іншого рушія.
  • Миттєва ітерація: Якщо результат не відповідає очікуванням (“Зроби світло м’якшим”), розробник просто коригує запит, і ШІ оновлює параметри блоків.

Чому це важливо для IT-індустрії?

  • Швидкість (Time-to-Market): Те, що раніше займало дні розробки, тепер можна зібрати за лічені хвилини. Це критично для швидкої перевірки гіпотез у UX/UI.
  • Демократизація розробки: Продуктові дизайнери та менеджери можуть створювати функціональні прототипи самостійно, не чекаючи на звільнення ресурсів core-команди.
  • Еволюція ролі розробника: Фокус зміщується з написання шаблонного коду (boilerplate) на архітектуру досвіду та налаштування складних системних взаємодій.

Попри успіхи, Google зазначає, що Vibe Coding XR все ще потребує вдосконалення в просторовій точності: ШІ не завжди ідеально розуміє складні геометричні обмеження в реальному часі. Крім того, згенерований код ідеальний для прототипів, але може потребувати рефакторингу для фінального продакшну.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Google має внутрішній інструмент кодування Agent Smith. Він настільки популярний, що доступ до нього обмежили.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Vibe Coding XR: новий інструмент Google дозволяє за лічені хвилини створювати AR- та VR-програми

Найбільш обговорювані статті

Скандальний генератор відео Seedance 2.0 став публічно доступнимСкандальний генератор відео Seedance 2.0 став публічно доступним
Наземний дрон мінер «Бандура» проти класичних методів мінування
Anthropic додає в Claude Code автоматичний режимAnthropic додає в Claude Code автоматичний режим
Справа не лише в конкуренції: OpenAI закриє Sora по іншій причиніСправа не лише в конкуренції: OpenAI закриває Sora по іншій причині
Браузер Firefox тепер має вбудований безкоштовний VPN зі щомісячним лімітом даних 50 ГбБраузер Firefox тепер має вбудований безкоштовний VPN зі щомісячним лімітом даних 50 Гб
Російська система фільтрації трафіку не справляється з блокуванням Telegram. Кремль планує апгрейдРосійська система фільтрації трафіку не справляється з блокуванням Telegram. Кремль планує апгрейд
Де купити MacBook Pro у Києві: ТОП-5 місць
Промпт-інжиніринг: як інверсійні запити можуть підвищити вашу продуктивність в ChatGPTПромпт-інжиніринг: як інверсійні запити підвищать вашу продуктивність в ChatGPT
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелектСпівзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект
Одного з найкращих розробників Microsoft викрили у перегляді VR-порно на роботі

Макрон — конкурент Цукерберга? Президент Франції планує будувати «європейський метавсесвіт»

Навички, які допоможуть розробникам збільшити зарплатню

Латвійські компанії поставлять Україні високоточну AR-зброю — оголошено збір коштів

Бенкет під час чуми: Meta платить VR-спеціалістам вдвічі більше ринку

Meta запустила тестування нових функцій VR-платформи Horizon Worlds

Вайб-кодування переходить на новий рівень: Google AI Studio стає повноцінним браузерним IDE

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Новини - 4 тижні назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 3 тижні назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Новини - 7 днів назад
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Новини - 1 місяць назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
Новини - 4 тижні назад
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема
Новини - 4 тижні назад
Google попереджає про експлойт Coruna: полює на українських користувачів iPhone
Новини - 1 місяць назад
Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%
Новини - 1 місяць назад
«Майже завжди застосовує ядерну зброю»: вчені приголомшені симуляцією війни зі штучним інтелектом
Новини - 1 тиждень назад
5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень

Новини

Vibe Coding XR: новий інструмент Google дозволяє за лічені хвилини створювати AR- та VR-програми

 30.03.2026 08:59

Telegram напише текст замість вас: у месенджері тестують ШІ-редактор

 27.03.2026 18:06

OpenAI додає плагіни в інструмент кодування Codex

 27.03.2026 16:58

Google має внутрішній інструмент кодування Agent Smith. Він настільки популярний, що доступ до нього обмежили

 27.03.2026 15:58

Міноборони відкрило більше 2000 вакансій для IT-фахівців — Михайло Федоров

 27.03.2026 13:34

Нова версія Swift 6.3 покращує сумісність з Android SDK та мовою програмування C

 27.03.2026 11:11

Gemini тепер може імпортувати ваші дані з інших чат-ботів

 27.03.2026 10:21

Claude Mythos: перша інформація про майбутню флагманську модель Anthropic

 27.03.2026 08:50

Мільярдний стартап з українським корінням переведе 40% персоналу в Індію

 26.03.2026 18:01

«Еротичного ChatGPT» не буде. OpenAI зупиняє проект на невизначений термін

 26.03.2026 16:59

Спецпроєкти

Де купити MacBook Pro у Києві: ТОП-5 місць
Що таке медичний турнікет і для чого він потрібен
Наземний дрон мінер «Бандура» проти класичних методів мінування
Топ текстів тижня
1.
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
2.
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
3.
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект
4.
Міноборони відкрило більше 2000 вакансій для IT-фахівців — Михайло Федоров
5.
Промпт-інжиніринг: як інверсійні запити підвищать вашу продуктивність в ChatGPT
6.
Claude Mythos: перша інформація про майбутню флагманську модель Anthropic
7.
Платні акаунти ChatGPT та Claude стали затребуваним товаром на підпільних форумах
8.
В Україні порахували користувачів штучного інтелекту
9.
OpenAI запускає в ChatGPT бібліотеку для зберігання особистих файлів
10.
OpenAI публікує інструкцію по розробці UX/UI-дизайну з GPT-5.4

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: