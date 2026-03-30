Vibe Coding XR: новий інструмент Google дозволяє за лічені хвилини створювати AR- та VR-програми

Команда Google Research представила новий інструмент. Він дозволяє швидко створювати прототипи програм для Extended Reality (XR), яка традиційно вважається однією з найскладніших областей розробки, де вимагаються глибокі знання в 3D-математиці, фізиці, комп’ютерному зорі та специфічних SDK. Тепер Google стверджує, що достатньо скористатись Vibe Coding XR.

Інструмент працює за принципом вайб-кодинга, де основа будь-якої розробки — текстовий запит. Користувачу треба лише описати, який додаток він хоче отримати, після чого модель Gemini автоматично збирає робочий прототип без необхідності писати код.

«Вам не потрібно казати “напиши скрипт для Unity” — достатньо описати сцену, і система зробить все інше», — запевняють в Google.

Головний елементом Vibe Coding XR є модульна система XR Blocks — набір готових компонентів для фізики, взаємодій та інтерфейсу користувача. Gemini комбінує ці блоки в залежності від запиту. Це не тільки прискорює розробку, але й знижує ймовірність помилок порівняно з генерацією «з нуля».

За інформацією Google, новий інструмент поки не замінює повноцінну розробку. Vibe Coding XR призначений насамперед для швидкого прототипування, а фінальні програми вимагають доопрацювання та оптимізації.

Ще одна умова: для більш стабільних результатів рекомендується використовувати більш дорогий тарифний план — Gemini Pro, де модель краще справляється з помилками генерації та знижує ризик галюцинацій, коли ШІ створює непрацюючий код.

Зараз Vibe Coding XR вважається експериментальним інструментом, який доступний лише в екосистемі Android XR. Підтримка обмежена пристроєм Samsung Galaxy XR, який продається лише у США та Південній Кореї. Розробники без гарнітури можуть використовувати десктопний симулятор, але без повного ефекту занурення.

Як працює Vibe Coding XR на практиці

Процес розробки стає ітеративним та діалоговим:

Опис наміру: Розробник каже: «Додай віртуальну лампу, яка вмикається, коли я торкаюся її правою рукою, і змінює колір стін у кімнаті».

Аналіз контексту: Gemini ідентифікує потрібні асети (лампу, систему освітлення), логіку взаємодії (тригери дотику) та генерує скрипт, що пов’язує ці компоненти в межах Unity або іншого рушія.

Миттєва ітерація: Якщо результат не відповідає очікуванням (“Зроби світло м’якшим”), розробник просто коригує запит, і ШІ оновлює параметри блоків.

Чому це важливо для IT-індустрії?

Швидкість (Time-to-Market): Те, що раніше займало дні розробки, тепер можна зібрати за лічені хвилини. Це критично для швидкої перевірки гіпотез у UX/UI.

Демократизація розробки: Продуктові дизайнери та менеджери можуть створювати функціональні прототипи самостійно, не чекаючи на звільнення ресурсів core-команди.

Еволюція ролі розробника: Фокус зміщується з написання шаблонного коду (boilerplate) на архітектуру досвіду та налаштування складних системних взаємодій.

Попри успіхи, Google зазначає, що Vibe Coding XR все ще потребує вдосконалення в просторовій точності: ШІ не завжди ідеально розуміє складні геометричні обмеження в реальному часі. Крім того, згенерований код ідеальний для прототипів, але може потребувати рефакторингу для фінального продакшну.

