Google має внутрішній інструмент кодування Agent Smith. Він настільки популярний, що доступ до нього обмежили

Співробітники Google активно використовують новий внутрішній інструмент на базі штучного інтелекту під назвою Agent Smith. Як повідомляють особи, яким довелось з ним працювати, «Сміт» автоматизує завдання, пов’язані з кодуванням, пише Business Insider.

Враження від роботи з Agent Smith настільки позитивні, що керівництву компанії довелося обмежити доступ до інструменту, щоб впоратися з напливом співробітників, які бажають його спробувати.

Smith — назва якого, ймовірно, пов’язана з антагоністом кінострічки «Матриця» — базується на платформі агентного кодування Google Antigravity і може взаємодіяти з різними внутрішніми інструментами. Він працює асинхронно або самостійно у фоновому режимі без потреби тримати ноутбук активним — співробітники можуть давати інструкції та перевіряти виконання завдань за допомогою своїх телефонів. Співробітникам Google надали доступ до Smith на початку цього року.

Коли речника Google запитали про Agent Smith, він відповів: «Ми завжди експериментуємо з новими способами створення агентів, які вирішують реальні проблеми для людей та бізнесу, але зараз нам нема чим поділитися».

За словами двох співробітників Google, Smith також унікальний тим, що ним можна користуватися з внутрішнього чату співробітників.

Кілька тижнів тому співзасновник компанії Сергій Брін виступив на заході для працівників відділів продажів, де розповів про агентів зі штучним інтелектом. Він наголосив, наскільки важливими стають ці агенти, і сказав, що цього року для Google вони стануть пріоритетом. Також Брін натякнув, що компанія розробляє інструмент, подібний до OpenClaw.

Відомо, що керівництво Google посилило тиск на співробітників, щоб ті активніше використовували штучний інтелект. Деяким розробникам відверто сказали, що від них очікують використання інструментів штучного інтелекту для кодування. У деяких випадках працівникам Google повідомляли, що від застосування інструментів штучного інтелекту залежить оцінка ефективності їхньої роботи.

