Новини 20/03/2026 18:03

Вайб-кодування переходить на новий рівень: Google AI Studio стає повноцінним браузерним IDE

Дмитро Сімагін

Редактор

Google оголосила про масштабне оновлення AI Studio. Замість браузерної платформи для експериментів з моделями Gemini вона стає повноцінним IDE для вайб-кодування на базі Antigravity. 

Тепер за допомогою AI Studio безпосередньо в браузері можна створювати додатки із серверною логікою, базами даних та авторизацією користувачів — достатньо описати ідею текстом. 

Google перетворює AI Studio на IDE для вайб-кодування додатків із серверною логікою

Antigravity в AI Studio сам визначає, коли програмі потрібна база даних або авторизація, і пропонує підключити Cloud Firestore та Firebase Authentication. Підтримуються фреймворки Next.js, React і Angular, автоматичне встановлення npm-пакетів та підключення до сторонніх сервісів.

На відміну від звичайних чат-ботів, агент Antigravity працює з повним деревом проекту (Project Tree).

  • Multi-step edits: Агент здатний виконувати послідовні правки у декількох файлах одночасно, зберігаючи цілісність архітектури.
  • Автономне керування залежностями: Система самостійно визначає необхідні бібліотеки та інсталює їх через npm (наприклад, Framer Motion для анімацій чи Shadcn/UI для компонентів).

Ще одна перевага оновленого AI Studio — це те, що тепер ви можете продовжувати працювати в браузері з того місця, де зупинилися: доступ до даних зберігається на різних пристроях та під час різних сеансів. Закрийте вкладку браузера, і програма запам’ятає, де ви зупинилися, щоб ви могли продовжити, коли будете готові повернутися.

Google запевняє, що вайб-розробники в AI Studio можуть створювати складні програми за допомогою простих підказок. Агент тепер глибше розуміє всю структуру вашого проекту та історію чату, що дозволяє швидше виконувати ітерації та точніше багатоетапне редагування коду.

Нагадаємо, кілька днів тому стартап Manus запустив My Computer: він створює готові програми за текстовим описом на вашому ПК.

Вайб-кодування переходить на новий рівень: Google AI Studio стає повноцінним браузерним IDE

