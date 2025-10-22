logo

Новини 22/10/2025 11:44

Google розширює можливості вайб-кодингу на платформі AI Studio

Хмарна платформа розробки, тестування та розгортання Google AI Studio отримала оновлення інтерфейсу та функцій, які дозволяють будь-кому, хто має ідею для програми — навіть новачкам — втілити її в життя та розгорнути в реальному часі протягом кількох хвилин. Про це повідомляє блог Google.

Оновлена ​​вкладка Build вже доступна за адресою ai.studio/build, і її можна використовувати безкоштовно. Для того, щоб почати створювати додатки, не потрібно вводити платіжну інформацію на платформі, хоча деякі розширені функції, такі як Veo 3.1 та розгортання Cloud Run, вимагають платного ключа API.

Вкладка Build дозволяє користувачам обирати LLM-моделі та функції штучного інтелекту від Google для роботи своїх програм. За замовчуванням використовується Gemini 2.5 Pro, яка чудово підходить для більшості випадків.

Після того, як вибір зроблено, користувачі просто описують, що вони хочуть створити, і система автоматично збирає необхідні компоненти за допомогою Gemini API.

Цей режим підтримує можливості мікшування, такі як Nano Banana (легка модель штучного інтелекту), Veo (для генерації відео), Imagine (для генерації зображень), Flashlight (для виведення) та Пошук Google.

Патрік Лебер, керівник відділу в Google DeepMind, наголосив, що оновлення Google AI Studio дозволить користувачам «підвищити ефективність своїх додатків за допомогою простого конвеєра «від запиту до додатка».

У відеодемонстрації, яку він опублікував на X, показано, як лише кілька кліків призвели до автоматичної генерації застосунку-помічника з планування саду, що містить макети, візуальні елементи та діалоговий інтерфейс.

Нагадаємо, що днями Google додала нову функцію для сторонніх розробників, які створюють додатки на базі Gemini API: інтеграцію із сервісом Google Maps.

