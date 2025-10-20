logo

Новини 20/10/2025 09:39

Google Maps тепер можна інтегрувати в сторонні додатки

Google додає нову функцію для сторонніх розробників, які створюють додатки на базі Gemini API: інтеграцію із сервісом Google Maps. Про це повідомляє Venture Beat.

Інтеграція дозволяє розробникам поєднувати можливості LLM-моделей Gemini 2.5 з геопросторовими даними з Google Maps. Таким чином, програми будуть надавати користувачам детальні, релевантні до їхнього місцезнаходження відповіді на запити. Це особливо корисно для застосувань, де важливі персоналізація за місцем розташування. Наприклад, для створення маршруту чи порад про заклади поблизу.

Коли місцезнаходження користувача відоме, розробники можуть передати в запит широту та довготу, щоб покращити якість відповіді.

Нова функція доступна в Google AI Studio. Інтеграція здійснюється за допомогою методу generateContent в Gemini API. Розробники також можуть активувати віджет Maps, встановивши параметр у запиті. 

Рекомендується вмикати інструмент лише тоді, коли географічний контекст є релевантним, щоб оптимізувати як продуктивність, так і витрати. Згідно з документацією, ціна використання Google Maps у сторонніх додатках починається від $25 за 1000 запитів.

Нагадаємо, що нова функція Google Recovery Contacts дозволяє відновити доступ до акаунту через друзів або родичів.

 

