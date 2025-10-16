logo

Новини 16/10/2025 12:51

Нова функція Google Recovery Contacts дозволяє відновити доступ до акаунту через друзів або родичів

Google представила функцію Recovery Contacts, яка допомагає відновити доступ до облікового запису через довірених осіб. Вона може знадобитись у випадках злому акаунту або втрати пароля/ключа доступу. Опція знаходиться в розділі «Безпека» в налаштуваннях облікового запису, повідомляє блог компанії.

Якщо спроба входу в систему Google була невдалою, сервіс автоматично перенаправляє на сторінку відновлення облікового запису. Тут користувач може вибрати контакт для відновлення та згенерувати код, яким протягом 20 хвилин можна поділитися з іншою людиною, щоб завершити процес відновлення електронною поштою або за допомогою повідомлення.

Для облікового запису можна вказати до 10 контактів для відновлення. Після того, як користувач додасть людину як контакт для відновлення, у неї буде 7 днів, щоб відповісти на запрошення. Після закінчення семиденного періоду доведеться повторно надіслати запит або вибрати інший довірений контакт для відновлення.

«Хоча вам слід вибрати людину, якій ви довіряєте, будьте впевнені, що контактна особа для відновлення доступу не матиме доступу до вашого облікового запису або будь-якої особистої інформації», — уточнює Google.

Також Google запускає функцію Sign in with Mobile Number для Android, яка автоматично ідентифікує облікові записи Google за номером телефону. Ця функція буде корисною тим, кому потрібно відновити свій обліковий запис на новому телефоні Android після втрати доступу до попереднього пристрою. Вона не вимагає підтвердження пароля — користувачеві буде запропоновано ввести код блокування екрана, який використовувався на попередньому пристрої. Google повідомляє, що ця функція поступово впроваджується по всьому світу.

