Google додає в Gemini підтримку аудіофайлів, завантаження папок з кодом і репозиторіїв

Партнер видання

Компанія Google додала в Gemini можливість завантаження аудіофайлів на всіх платформах: Android, iOS та у веб-версії. Користувачі тепер можуть завантажувати аудіозаписи у форматах MP3, M4A, WAV та інших через меню «Файли» на мобільних пристроях або через пункт «Завантажити файли» у браузерній версії. Про це повідомляє 9to5google.

Передплатники тарифів Google AI Pro або Google AI Ultra можуть завантажувати аудіо загальною тривалістю до трьох годин, тоді як для безкоштовних користувачів діє обмеження 10 хвилин. Нова функція особливо корисна для транскрибування — перетворення мовлення з аудіо- або відеофайлу в письмовий текст.

Раніше аналогічна підтримка вже була додана для відео — до 5 хвилин для безкоштовних акаунтів і до 60 хвилин для платних. Максимальний розмір відеофайлу обмежено 2 Гб, всі інші типи файлів обмежені розміром в 100 Мбайт.

Додатково до чату Gemini можна додати одну папку з кодом або один репозиторій GitHub, що містить до 5000 файлів та не перевищує 100 Мбайт. ZIP-архіви можуть містити до 10 файлів. Загалом за одну сесію допускається завантаження до 10 файлів будь-якого формату.

Нагадаємо, що днями Google оновила на своєму сайті розділ Центр довідки, в якому детально описані обмеження Gemini для передплатників Google AI. Користувачі нарешті отримали чітку інформацію про ліміти використання цього популярного інструменту.