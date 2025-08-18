logo

Новини 18/08/2025

Google додає до Gemini нову функцію Projects

Дмитро Сімагін

Журналіст

Google тестує нову функцію Gemini під назвою Projects. Вона буде схожа на однойменну функцію від OpenAI для ChatGPT, повідомляє Bleeping Computer.

За допомогою проектів можна додавати файли, документи або код. Після цього розробник зможе попросити Gemini посилатися на ці файли під час діалогу з чат-ботом.

Google описує Projects як функцію, де ви «починаєте з додавання файлів до проекту, після чого Gemini може посилатися на ці файли в діалогах і використовувати їх для створення нових документів і коду». Також за допомогою проектів можна групувати схожі завдання та створювати власне «робоче місце» в Gemini.

Поки невідомо, коли ця функція почне розгортатися. Спочатку вона може бути обмежена лише корпоративними клієнтами.

Окрім Projects, Google працює над Gemini 3, яка стане найпотужнішою LLM-моделлю компанії на сьогоднішній день. Експерти пророкують, що вона може завдати значного удару по OpenAI.

Нагадаємо, що незабаром Gemini отримає опцію під назвою «Персональний контекст». Це означає, що чат-бот запам’ятовуватиме деталі всіх ваших минулих розмов, адаптуючи свої відповіді без додаткових запитів.

