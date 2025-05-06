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Новини 06/05/2025

Gemini отримає доступ до дій користувача в усіх додатках Google

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Google тестує функцію під назвою pcontext, яка дозволить віртуальному помічнику Gemini аналізувати інформацію про дії користувача в усіх додатках Google. Очікується, що детальну інформацію про нову функцію повідомлять на конференції Google I/O, яка розпочнеться 20 травня. Про це пише Android Authority.

Президент Google Labs та Gemini Джош Вудворд заявив, що спочатку віртуальний помічник отримає доступ до історії діалогів в чатах — ця функція вже працює в ChatGPT. Однак більш важливою Вудворд вважає функцію pcontext, яка призначена для вилучення інформації з усього облікового запису користувача в екосистемі Google.

У перелік сервісів, звідки Gemini зможе брати дані, входять Gmail, Google Фото, Google Календар, Google Пошук та YouTube. Чат-бот зможе, за задумом розробників, пропонувати корисні рішення, ґрунтуючись на розкладі користувача, історії його веб-пошуку, перегляді відео та активності в листуванні.

Така глибока інтеграція порушує питання конфіденційності. У відповідь на побоювання користувачів в Google заявили, що компанія буде запитувати у користувачів дозвіл, перш ніж Gemini отримає доступ до цих даних.

Нагадаємо, що кілька днів тому застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень. Це дозволяє йому легко змінювати як завантажені, так і згенеровані зображення.

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