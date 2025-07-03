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Новини 03/07/2025

Microsoft випустила безкоштовний курс по Model Context Protocol для Python, C# та Java з підтримкою української мови

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Компанія Microsoft запустила безкоштовний практичний курс по Model Context Protocol (MCP) з прикладами на Python, C#, Java і TypeScript для розробки LLM-додатків і серверів MCP. Навчальна програма з підтримкою української мови доступна в офіційному репозиторії MCP на GitHub. 

Крім 10 уроків, навчальний курс включає SDK з відкритим вихідним кодом, інструкції по роботі з AI Toolkit для VS Code, шаблони проектів та приклади коду, які можна запускати та адаптувати під свої завдання.

Курс буде корисним як тим, хто тільки починає вивчати роботу з LLM-моделями, так і досвідченим розробникам, яким потрібні структуровані практики та кейси. Для старту достатньо базового розуміння Python, C# або Java, а також уявлення про модель клієнт-сервер та API.

Model Context Protocol (MCP) — протокол, який спрощує інтеграцію LLM з програмами та стандартизувати їхню взаємодію. MCP стає частиною екосистеми OpenAI та Azure AI, тому вміння працювати з ним може дати розробникам та інженерам конкурентну перевагу в нових проектах, пов’язаних із LLM та корпоративними асистентами.

Партнер видання

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