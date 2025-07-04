«Готові працювати й за менші гроші»: зарплатні очікування українських розробників знизились

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Медіанні зарплатні очікування українських розробників за останній рік демонструють тенденцію до зниження. Щоправда, не всіх. За даними сервісу Djinni, зменшення помічено серед фахівців рівня senior з досвідом роботи більше 7 років. Зараз їхня медіана зарплат при наймі становить $4500, хоча рік тому була на рівні $5000.

Що стосується міддлів (3-4 роки досвіду) та сеньорів, які мають за плечима 5-6 років комерційної розробки, то для них ситуація залишається стабільною. Middle-розробники готові йти на нову роботу за $2500 (так само, як і рік тому), senior — за $4000.

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Медіана зарплат для джуніорів з двома роками досвіду становить $1300, що на $200 менше з минулого року і мінус $700 з 2023 року. При наявності лише одного року досвіду зарплатні очікування скорочуються практично двічі — до $600 на місяць, хоча ще два роки тому за рік досвіду просили $1000.

Розробники-початківці без досвіду готові йти на роботу за $500. Цей показник за останні два роки не змінився.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому генеральний директор GitHub Томас Домке заявив, що навіть в епоху штучного інтелекту розробники-джуніори мають велику цінність для компаній. Він пояснює це тим, що молоді спеціалісти часто приносять в колектив свіжі ідеї.

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