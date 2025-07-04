logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 04/07/2025

«Готові працювати й за менші гроші»: зарплатні очікування українських розробників знизились

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Медіанні зарплатні очікування українських розробників за останній рік демонструють тенденцію до зниження. Щоправда, не всіх. За даними сервісу Djinni, зменшення помічено серед фахівців рівня senior з досвідом роботи більше 7 років. Зараз їхня медіана зарплат при наймі становить $4500, хоча рік тому була на рівні $5000.

Що стосується міддлів (3-4 роки досвіду) та сеньорів, які мають за плечима 5-6 років комерційної розробки, то для них ситуація залишається стабільною. Middle-розробники готові йти на нову роботу за $2500 (так само, як і рік тому), senior — за $4000.

Медіана зарплат українських розробників за даними Djinni

Медіана зарплат для джуніорів з двома роками досвіду становить $1300, що на $200 менше з минулого року і мінус $700 з 2023 року. При наявності лише одного року досвіду зарплатні очікування скорочуються практично двічі — до $600 на місяць, хоча ще два роки тому за рік досвіду просили $1000. 

Розробники-початківці без досвіду готові йти на роботу за $500. Цей показник за останні два роки не змінився.  

Нагадаємо, що кілька тижнів тому генеральний директор GitHub Томас Домке заявив, що навіть в епоху штучного інтелекту розробники-джуніори мають велику цінність для компаній. Він пояснює це тим, що молоді спеціалісти часто приносять в колектив свіжі ідеї.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > «Готові працювати й за менші гроші»: зарплатні очікування українських розробників знизились

Найбільш обговорювані статті

Microsoft видалить антивірусний софт із ядра WindowsMicrosoft видалить антивірусний софт із ядра Windows
Агент кодування Cursor тепер працює у веб- та мобільних браузерахАгент кодування Cursor тепер працює у веб- та мобільних браузерах
JetBrains підвищує тарифи за користування системою відстеження помилок YouTrackJetBrains підвищує тарифи за користування системою відстеження помилок YouTrack
В «Резерв+» з’явилась можливість оплатити штраф зі знижкою. Для цього користувачу треба самостійно повідомити, що він вчасно не оновив дані
OpenAI терміново підвищує зарплати через агресивний рекрутинг MetaOpenAI терміново підвищує зарплати через агресивний рекрутинг Meta
Росія посилює інтернет-цензуру: мільйони сайтів тепер завантажуються лише на перші 16 КбРосія посилює інтернет-цензуру: мільйони сайтів тепер завантажуються лише на перші 16 Кб
Що вмітиме український ChatGPT та якою буде ІТ-освіта. Підсумки Tech360 у Києві
Baidu відкриває код LLM-моделі ErnieBaidu відкриває код LLM-моделі Ernie
Масштабний збій в Djinni: український сервіс пошуку IT-роботи втратив 22 тисячі резюмеМасштабний збій в Djinni: український сервіс пошуку IT-роботи втратив 22 тисячі резюме
Українські IT-фахівці за кордоном: заробляють на 8% більше, але оформлятись не поспішають

Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ

Розробники витрачають більшість робочого часу не на роботу з кодом — дослідження

З топ-5 українських IT-компаній вилетів багаторічний лідер — рейтинг DOU

НБУ планує обмежити перекази для фізичних осіб. Рішення може почати діяти вже у вересні

Українські роботодавці починають шукати кандидатів зі знанням ChatGPT: зарплати — до 120 тис. грн

«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%

«Тижпрограміст»: у Тернополі шукають «програміста» на зарплату в 3500 грн

«Спочатку зарплата, потім — плюшки». Айтівець висловився проти приємних бонусів у компанії, якщо там платять нижче за ринок

В Україні стає менше IT-ФОПів, але загальна кількість айтівців не зменшується

Хороші були часи: Amazon показав зарплати IT-спеціалістів за 2022 рік

«Зарплата, як в АТБ — це не IT»: розробник отримав офер у перший день пошуку

В Україні підрахували, на скільки вакансій треба відгукнутись IT-фахівцю, щоб знайти роботу

Djinni назвав найбільші зарплати розробників початку 2023 року

Скільки потрібно працювати айтівцям на зарплату в $5000: статистика за категоріями

Картина стає драматичною: 92% кандидатів не чекають, що рекрутер напише першим — Djinni

Українським Android-розробникам найважче отримати відповідь від рекрутера — дослідження

Google платить деяким співробітникам, щоб вони нічого не робили протягом року

Замість великих зарплат японська IT-компанія пропонує співробітникам безкоштовний алкоголь на роботі

DOU назвав найбільші зарплати в геймдеві

Чоловіки в ІТ заробляють до 30% більше ніж жінки — Djinni

Блокчейн-розробка сьогодні: зарплати і перспективи на ринку праці

Юридично вірно, а етично? Freshcode відмовилася віддати зарплату айтівцю через мобілізацію

За пів року найбільше зросла зарплата у Product Manager — опитування DOU

Топ текстів
Новини - 3 тижні назад
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%
Новини - 3 тижні назад
В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації
Новини - 1 місяць назад
Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ
Новини - 2 тижні назад
Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті
Новини - 3 тижні назад
Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні
Новини - 2 тижні назад
Маск анонсував нову версію Grok, в якій «усунуть весь цифровий шум»
Новини - 2 тижні назад
В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача
Новини - 7 днів назад
Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows
Новини - 7 днів назад
Apple ставить розробників перед вибором — 5% комісії або обмежені функції App Store
Новини - 2 тижні назад
Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

Новини

«Готові працювати й за менші гроші»: зарплатні очікування українських розробників знизились

 13 хвилин назад

Upwork блокує українських фрилансерів: Мінцифри обіцяє розібратись

 2 години назад

xAI готує до релізу інструмент кодування Grok 4 Code

 3 години назад

У сервіси Google додали чат-боти Gem, доступні для налаштування під конкретні завдання

 20 години назад

Microsoft випустила безкоштовний курс по Model Context Protocol для Python, C# та Java з підтримкою української мови

 21 годину назад

GitHub зберігає навіть «видалені» коміти — багхантер зумів заробити на цьому $25 000

 1 день назад

Становище в українському IT оцінили як «найкраще півріччя з початку війни»

 1 день назад

Дослідження виявило, хто найчастіше бреше в резюме

 1 день назад

Індійських айтівців просять «не працювати більше 46 годин на тиждень»

 2 дні назад

Huawei відкриє код мови програмування Cangjie, яка має стати конкурентом Java та Swift

 2 дні назад

Спецпроєкти

Які компанії увійшли до AI-комітету? Асоціація IT Ukraine оголосила склад і плани майданчика
Зустріч Diia.City Union зібрала понад 100 компаній-резидентів Дія.City. Про що говорили на івенті
Як створити дружній до розробників API: найкращі практичні поради від Favbet Tech
Топ текстів тижня
1.
Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows
2.
Apple ставить розробників перед вибором — 5% комісії або обмежені функції App Store
3.
Масштабний збій в Djinni: український сервіс пошуку IT-роботи втратив 22 тисячі резюме
4.
OpenAI терміново підвищує зарплати через агресивний рекрутинг Meta
5.
Росія посилює інтернет-цензуру: мільйони сайтів тепер завантажуються лише на перші 16 Кб
6.
ChatGPT знищив 54% вакансій для джунів у британському ІТ
7.
OpenAI тестує аналог Google Docs з вбудованим ChatGPT
8.
Співробітників Microsoft зобов’язали використовувати на роботі Copilot
9.
Марк Цукерберг заявив, що зібрав «команду мрії» для розробки суперінтелекту
10.
Що вмітиме український ChatGPT та якою буде ІТ-освіта. Підсумки Tech360 у Києві

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: