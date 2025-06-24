CEO GitHub пояснив, чому компанії повинні продовжувати наймати джунів

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Генеральний директор GitHub Томас Домке заявив, що навіть в епоху штучного інтелекту розробники-джуніори мають велику цінність для компаній. Він пояснює це тим, що молоді спеціалісти часто приносять в колектив свіжі ідеї, пише Business Insider.

«Приємно бачити, що ці люди привносять у компанію свіжі ідеї, величезну кількість енергії, найновіші знання з коледжу та університету, а часто й різноманітний досвід», — сказав Домке.

За його словами, GitHub прагне підтримувати баланс між джунами та сеньйорами, які забезпечать як нове бачення, так і багаторічний досвід.

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«Молоді розробники привносять в команду новий погляд на речі. Вони кажуть: “Чому б нам не спробувати ось це?” Або: “Я хотів би розвивати цю ідею”. Тому ми вітаємо співробітників як початківця, так і старшого рівня», — додав керівник GitHub.

Фахівці популярного сервісу спільної розробки все більше замислюються про використання штучного інтелекту під час співбесід з кандидатами. Домке вважає це нормальним, оскільки незабаром кожного претендента на роботу будуть оцінювати за наявністю навичок писати промпти і працювати пліч-о-пліч з ШІ. На його думку, саме молоді програмісти швидше розуміють нові технології.

«Люди, які зараз ходять до старшої школи чи коледжу — або навіть молодші за них — освоюють штучний інтелект набагато швидше. Все тому, що вони мислять поза межами. Вони не мають установок на кшталт “ми завжди так робили”», — зазначив Домке.

Глава GitHub вважає, що ШІ залишиться невід’ємною частиною професійного стеку розробників, оскільки важливо те, коли і як роботу було зроблено, а не якими засобами: «Мета інженерів майбутнього не в тому, щоб все зробити вручну з нуля. А щоб поєднати навички написання промптів для ШІ-агентів та опенсорсні бібліотеки, щоб вирішити завдання швидше, ніж два-три роки тому».

Домке переконаний, що агенти на основі штучного інтелекту будуть ставати більш самостійними, але це не означає, що професія розробника зникне. Головні навички пов’язані не стільки зі знанням мов програмування, скільки з мисленням.

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