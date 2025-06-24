logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 24/06/2025

CEO GitHub пояснив, чому компанії повинні продовжувати наймати джунів

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Генеральний директор GitHub Томас Домке заявив, що навіть в епоху штучного інтелекту розробники-джуніори мають велику цінність для компаній. Він пояснює це тим, що молоді спеціалісти часто приносять в колектив свіжі ідеї, пише Business Insider.

«Приємно бачити, що ці люди привносять у компанію свіжі ідеї, величезну кількість енергії, найновіші знання з коледжу та університету, а часто й різноманітний досвід», — сказав Домке.

За його словами, GitHub прагне підтримувати баланс між джунами та сеньйорами, які забезпечать як нове бачення, так і багаторічний досвід.

«Молоді розробники привносять в команду новий погляд на речі. Вони кажуть: “Чому б нам не спробувати ось це?” Або: “Я хотів би розвивати цю ідею”. Тому ми вітаємо співробітників як початківця, так і старшого рівня», — додав керівник GitHub.

Фахівці популярного сервісу спільної розробки все більше замислюються про використання штучного інтелекту під час співбесід з кандидатами. Домке вважає це нормальним, оскільки незабаром кожного претендента на роботу будуть оцінювати за наявністю навичок писати промпти і працювати пліч-о-пліч з ШІ. На його думку, саме молоді програмісти швидше розуміють нові технології.

«Люди, які зараз ходять до старшої школи чи коледжу — або навіть молодші за них — освоюють штучний інтелект набагато швидше. Все тому, що вони мислять поза межами. Вони не мають установок на кшталт “ми завжди так робили”», — зазначив Домке.

Глава GitHub вважає, що ШІ залишиться невід’ємною частиною професійного стеку розробників, оскільки важливо те, коли і як роботу було зроблено, а не якими засобами: «Мета інженерів майбутнього не в тому, щоб все зробити вручну з нуля. А щоб поєднати навички написання промптів для ШІ-агентів та опенсорсні бібліотеки, щоб вирішити завдання швидше, ніж два-три роки тому».

Домке переконаний, що агенти на основі штучного інтелекту будуть ставати більш самостійними, але це не означає, що професія розробника зникне. Головні навички пов’язані не стільки зі знанням мов програмування, скільки з мисленням.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > CEO GitHub пояснив, чому компанії повинні продовжувати наймати джунів

Найбільш обговорювані статті

Ми вже виявили кілька вірусів, які не бачили навіть антивіруси — міністр Федоров
Українці можуть пройти безплатні ІТ-курси від Естонії. Перші два тижні треба буде навчатись у Житомирі
Amazon планує масові звільнення через впровадження ШІ
Нові стимули для мобілізованих ФОП: держава спише всі податкові боргиНові стимули для мобілізованих ФОП: держава спише всі податкові борги
Північнокорейські хакери почали використовувати діпфейки керівників компанійПівнічнокорейські хакери почали використовувати діпфейки керівників компаній
В Україні з'ясували, які IT-вакансії без досвіду найбільш конкурентніВ Україні з’ясували, які IT-вакансії без досвіду найбільш конкурентні
Хакера-іноземця, який переховувався в Києві від ФБР, видали в СШАХакера-іноземця, який переховувався в Києві від ФБР, видали в США
OpenAI попередила розробників про видалення з API моделі GPT-4.5OpenAI попередила розробників про видалення з API моделі GPT-4.5
Які компанії увійшли до AI-комітету? Асоціація IT Ukraine оголосила склад і плани майданчика
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS

99% шансів НЕ отримати офер. Обіцянки IT-курсів vs. реальна статистика: велике дослідження Highload

Законослухняний джун втратив роботу через бюрократію військомату

10 репозиторіїв GitHub, що підвищать скіл у розробці

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

«Привіт, я розробник OpenAI»: GitHub Copilot Chat злив студенту-самозванцю всі системні препромти

GitHub звільняє 300 працівників і закриває всі офіси

Розробники рекомендують: 9 топових репозиторіїв Github для програмістів (і не тільки)

Що таке портфоліо та як його створити програмісту

Як не розгубитися на новому проєкті, коли ти джуніор-тестувальник: 5 головних порад

GitHub-2023: топ-10 кращих проєктів з відкритим кодом

Змусьте рекрутера відповісти: 4 головних правила, як написати супровідний лист англійською мовою

Вас не сприймають серйозно? 8 лайфгаків у спілкуванні на роботі, які допоможуть стати впевненішим у собі

Сервіс GitHub, де розробникам допомагає писати код AI, тепер доступний для всіх — але за гроші

Чому джунам відмовляють у найманні: думки роботодавців і розробників

Завдяки чому TestRail оптимізує управління тестуванням та як отримати знижку на сервіс

11 причин, чому тебе не беруть на роботу в ІТ (і що робити)

Користувачі GitHub збираються колективно подати до суду на Microsoft: що сталося

Github запропонував писати код голосом в Copilot

Девелопер Google назвав топ-10 репозиторіїв GitHub, які повинен знати кожен програміст

Українські розробники втратили доступ до GitHub Copilot

«До біса моє життя»: улюблену вкладку розробників на GitHub видалять

Джуніори в IT: що треба вивчати, щоб найняли на роботу

Як я отримав ідеальне тестове завдання і чим це все закінчилось

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS
Новини - 2 тижні назад
В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації
Новини - 3 тижні назад
Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ
Новини - 4 тижні назад
Після 28 травня частина українців можуть втратити бронь від мобілізації
Новини - 1 місяць назад
З 1 червня деякі послуги «Дії» стануть платними
Новини - 2 тижні назад
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%
Новини - 2 тижні назад
Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні
Новини - 1 тиждень назад
Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті
Новини - 1 місяць назад
Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini
Новини - 4 тижні назад
«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%

Новини

CEO GitHub пояснив, чому компанії повинні продовжувати наймати джунів

 5 хвилин назад

Microsoft вбудувала локальну LLM-модель Mu у Windows 11

 1 годину назад

OpenAI довічно зберігатиме навіть видалені чати з користувачем

 3 години назад

Маск анонсував нову версію Grok, в якій «усунуть весь цифровий шум»

 15 години назад

Українці надіслали через «Резерв+» більше 4 тисяч заявок на ІТ-вакансії у війську

 16 години назад

Стартап Cluely для обману на технічних співбесідах залучив $15 млн венчурних інвестицій

 21 годину назад

В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача

 22 години назад

51% фахівців рівня TechLead вважають, що штучний інтелект негативно впливає на галузь

 1 день назад

GitHub запроваджує нові обмеження в Copilot, щоб змусити користувачів перейти на більш дорогі тарифи

 1 день назад

Anthropic: LLM-моделі шантажують користувачів заради захисту своїх цілей

 1 день назад

Спецпроєкти

Які компанії увійшли до AI-комітету? Асоціація IT Ukraine оголосила склад і плани майданчика
ETHKyiv 2025: наймасштабніший хакатон України повертається!
Як створити дружній до розробників API: найкращі практичні поради від Favbet Tech
Топ текстів тижня
1.
Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI
2.
Міноборони готове платити військовослужбовцям за інноваційні розробки
3.
У пакетах npm виявили код, який циклічно відтворює гімн України для відвідувачів російських сайтів
4.
Нові стимули для мобілізованих ФОП: держава спише всі податкові борги
5.
Microsoft видалить застарілі драйвери з Windows Update
6.
В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача
7.
Оновлення Telegram: списки завдань та розширення рекламних функцій
8.
В Україні з’ясували, які IT-вакансії без досвіду найбільш конкурентні
9.
Meta не змогли купити ШІ-стартап Іллі Суцкевера за $32 млрд, а тепер намагається переманити їхнього CEO
10.
Китайська компанія MiniMax стверджує, що її нова модель краща за DeepSeek R1-0528

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: