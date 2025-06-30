В «Резерв+» з’явилась можливість оплатити штраф зі знижкою. Для цього користувачу треба самостійно повідомити, що він вчасно не оновив дані

Партнер видання

З 30 червня у застосунку «Резерв+» з’явилась нова опція — оплата штрафів без візиту до територіального центру комплектування (ТЦК). Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко.

Вона розповіла як, завдяки цій опції, можна зекономити на штрафі 50%.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

«Запускаємо бета-тестування оплати штрафів у «Резерв+». Всі, хто встигає зробити це вчасно — оплачує тільки половину штрафу. 8500 гривень. Без черг. Без візиту до ТЦК», — повідомила чиновниця.

Вона також наголосила, що ця можливість стосується тільки тих військовозобов’язаних, хто не уточнив свої дані до 16 липня 2024 року.

«Бо така і має бути цифрова сервісна держава. Щоб долучитись до тестування, просимо заповнити форму», — додала вона.

За посиланням користувач самостійно повідомляє ТЦК, що вчасно не оновив дані й готовий сплатити штраф.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.