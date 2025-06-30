logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 30/06/2025

В «Резерв+» з’явилась можливість оплатити штраф зі знижкою. Для цього користувачу треба самостійно повідомити, що він вчасно не оновив дані

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

З 30 червня у застосунку «Резерв+» з’явилась нова опція — оплата штрафів без візиту до територіального центру комплектування (ТЦК). Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко.

Вона розповіла як, завдяки цій опції, можна зекономити на штрафі 50%.

«Запускаємо бета-тестування оплати штрафів у «Резерв+». Всі, хто встигає зробити це вчасно — оплачує тільки половину штрафу. 8500 гривень. Без черг. Без візиту до ТЦК», — повідомила чиновниця.

Вона також наголосила, що ця можливість стосується тільки тих військовозобов’язаних, хто не уточнив свої дані до 16 липня 2024 року.

«Бо така і має бути цифрова сервісна держава. Щоб долучитись до тестування, просимо заповнити форму», — додала вона.

За посиланням користувач самостійно повідомляє ТЦК, що вчасно не оновив дані й готовий сплатити штраф.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > В «Резерв+» з'явилась можливість оплатити штраф зі знижкою. Для цього користувачу треба самостійно повідомити, що він вчасно не оновив дані

Найбільш обговорювані статті

IT-ФОП закривають вдвічі частіше, ніж відкриваютьIT-ФОП закривають вдвічі частіше, ніж відкривають
Один твіт — мінус $3 млрд: уроки для інвесторів у 2025
Google випустила генератор зображень Imagen 4. Він буде безкоштовним протягом «обмеженого часу»Google випустила генератор зображень Imagen 4. Він буде безкоштовним протягом «обмеженого часу»
В Україні підрахували, коли у розробників найбільше зростає зарплатаВ Україні підрахували, коли у розробників найбільше зростає зарплата
Через потік відгуків, створених ChatGPT, рекрутери теж почали використовувати ШІ-інструментиЧерез потік відгуків, створених ChatGPT, рекрутери теж почали використовувати ШІ-інструменти
Google подарувала Linux Foundation технологію Agent2AgentGoogle подарувала Linux Foundation технологію Agent2Agent
У Microsoft проблеми з Copilot: співробітники віддають перевагу ChatGPTУ Microsoft проблеми з Copilot: співробітники віддають перевагу ChatGPT
Зумери хочуть мати в офісі приватні кімнати для сексу з колегами — опитування EduBirdie
«Київстар» представив власний хмарний сервіс Kyivstar Cloud
Військовим частинам дозволили мобілізувати громадян без участі ТЦК

В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації

Після 28 травня частина українців можуть втратити бронь від мобілізації

Автоматизована роздача повісток: у Міноборони пояснили, як вона працюватиме

В Україні змінили правила бронювання, в тому числі для працівників IT-компаній

Що брати з собою, якщо мобілізують до ЗСУ: чекліст для айтівців

Треба зрозуміти, ви хочете розвиватися чи просто потрібні гроші: як знайти роботу в IT під час війни

Особи з інвалідністю без пенсійного посвідчення зможуть отримати відстрочку через Резерв+

Коли повістки вручають прямо на вулиці: хто має на це право і що буде, якщо не з'явитися у військкомат

«З українцями відмовляються працювати, ми вже втратили $850 тисяч»: що чекає на айтівців, які залишилися в країні

«Якщо спіймають — можеш попрощатися з життям»: як виживають херсонці в окупації. Розповідь волонтера

Закарпатські прикордонники піймали головного програміста. Але нічого не змогли довести

Ціна мобілізації: треба припинити призов айтівців, інакше західні клієнти підуть з України

Легальний спосіб: як айтівці можуть виїхати за кордон під час війни

Майнінг-ферма для ЗСУ: як війна відкрила в мені нові таланти

Соцмережі: у Львові військовослужбовці принесли повістки до курилки Epam

Російські хакери, ймовірно, атакують сайти українських інтернет-провайдерів

ССО України оголосили набір айтівців та креативників — як приєднатися

Український стартап створює застосунок із розпізнавання військової техніки — йому потрібні дані

«Співаючий рекрутер» зібрав близько 30 млн грн для ЗСУ

Як підготуватися і мінімізувати ризики для життя та здоров'я, якщо мобілізація неминуча

Безкоштовне вивчення мов та пожертвування у крипті: 7 стартапів, які підтримали українців під час війни

13% айтівців не донатять ЗСУ та волонтерам, а більшість віддає менше 5% доходу — опитування Djinni

Бронь від мобілізації на ФОП не поширюється — айтівці шукають вихід

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS
Новини - 3 тижні назад
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%
Новини - 2 тижні назад
В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації
Новини - 4 тижні назад
Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ
Новини - 1 місяць назад
Після 28 травня частина українців можуть втратити бронь від мобілізації
Новини - 2 тижні назад
Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті
Новини - 2 тижні назад
Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні
Новини - 2 тижні назад
Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI
Новини - 1 тиждень назад
Маск анонсував нову версію Grok, в якій «усунуть весь цифровий шум»
Новини - 1 тиждень назад
В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача

Новини

В «Резерв+» з'явилась можливість оплатити штраф зі знижкою. Для цього користувачу треба самостійно повідомити, що він вчасно не оновив дані

 9 хвилин назад

OpenAI терміново підвищує зарплати через агресивний рекрутинг Meta

 6 години назад

Росія посилює інтернет-цензуру: мільйони сайтів тепер завантажуються лише на перші 16 Кб

 8 години назад

Baidu відкриває код LLM-моделі Ernie

 11 години назад

Масштабний збій в Djinni: український сервіс пошуку IT-роботи втратив 22 тисячі резюме

 12 години назад

OpenAI тестує аналог Google Docs з вбудованим ChatGPT

 14 години назад

Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows

 3 дні назад

Apple ставить розробників перед вибором — 5% комісії або обмежені функції App Store

 3 дні назад

Реліз LLM-моделі DeepSeek R2 затримується. Причина в Nvidia

 3 дні назад

Мова програмування Rust оновлена до версії 1.88

 4 дні назад

Спецпроєкти

Як створити дружній до розробників API: найкращі практичні поради від Favbet Tech
Що вмітиме український ChatGPT та якою буде ІТ-освіта. Підсумки Tech360 у Києві
Які компанії увійшли до AI-комітету? Асоціація IT Ukraine оголосила склад і плани майданчика
Топ текстів тижня
1.
Розробника з Черкас будуть судити за створення фейкового «Резерв+»
2.
Зумери хочуть мати в офісі приватні кімнати для сексу з колегами — опитування EduBirdie
3.
Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows
4.
Через потік відгуків, створених ChatGPT, рекрутери теж почали використовувати ШІ-інструменти
5.
Apple ставить розробників перед вибором — 5% комісії або обмежені функції App Store
6.
Microsoft вбудувала локальну LLM-модель Mu у Windows 11
7.
Збій в роботі «Резерв+». Міноборони пояснило причину проблеми
8.
В Україні підрахували, коли у розробників найбільше зростає зарплата
9.
OpenAI довічно зберігатиме навіть видалені чати з користувачем
10.
Anthropic тепер дозволяє створювати додатки безпосередньо в чат-боті Claude

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: