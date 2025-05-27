Після 28 травня частина українців можуть втратити бронь від мобілізації

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Міністерство економіки України опублікувало лист №27-11/37509-07 «Щодо перевірки статусу критично важливого підприємства», в якому роз’яснюється необхідність переподання документів на відповідність організації статусу критично важливого. У разі невиконання цієї рекомендації підприємства можуть втратити право на бронювання своїх військовозобов’язаних працівників вже з 28 травня. Про це повідомляє агенція «РБК-Україна».

Переподання документів необхідно виконати електронною поштою на адресу Мінекономіки ([email protected]).

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Рекомендація про подачу документів на перевірку стосується підприємств, які, крім головного офісу, мають філії та права власності або оренди у трьох і більше областях України. Організаціям, які мають статус критично важливих, але при цьому не ведуть діяльність через філії у трьох чи більше областях України, знову подавати інформацію не потрібно.

У перелік документів, які необхідно надіслати в Міністерство економіки, входить витяг з інформаційної системи органів ДПС щодо статусу розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами за місцезнаходженням філії, представництва, іншого відокремленого підрозділу з 01.01.2025 по 30.04.2025, а також документи на право власності або оренду нерухомого майна для підтвердження провадження діяльності на території трьох і більше областей України.

Станом на початок 2025 року бронювання від мобілізації отримали до 950 тисяч українців. Оформити бронь можуть до 50% працівників підприємства в разі, якщо їхня зарплата становить не менше 20 тисяч гривень, а у роботодавця відсутні податкові борги. Також є додаткові критерії:

Варто відзначити, що для IT-компаній, які є резидентами податкового режиму «Дія.City», Закон про стимулювання цифрової економіки встановлює критерій середньої заробітної плати на рівні не менше 1200 євро в еквіваленті.

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