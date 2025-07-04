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Новини 04/07/2025

Аналіз коду вказує на те, що нова версія ChatGPT зможе викликати браузер або API

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Дослідження коду нової версії застосунку ChatGPT для Android (1.2025.175 beta) вказує на функції, подібні до тих, які має інструмент Operator. Код містить такі рядки, як «клік», «перетягування», «введення» та навіть «подача даних терміналу». Це натякає на те, що ChatGPT незабаром зможе викликати віддалений браузер або ізольоване середовище, пише Windows Central.

Для тих, хто не знає: в переліку інструментів OpenAI є агент штучного інтелекту Operator, який може викликати браузер для виконання завдань замість користувача. Однак він не інтегрований в ChatGPT.

Варто зазначити, що в коді згадується «форма реєстрації», тому OpenAI може обмежити цю функцію бета-версією лише за запрошеннями, перш ніж розгорнути її публічно.

Очевидно, що майбутня версія ChatGPT на базі моделі GPT 5.0 зможе викликати браузер або API для виконання завдань, що значно розширить її можливості. Також в коді знайшли посилання на розділи «Перевірка доступних API» та «Читання документації API».

Нагадаємо, що після релізу ChatGPT у 2022 році кількість вакансій для джуніорів у британському IT скоротилась на 54,8%.

 

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