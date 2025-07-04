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Новини 04/07/2025

Microsoft видалила PowerShell 2.0 з Windows 11

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Microsoft випустила нову preview-збірку Windows 11 27891 на Canary Channel. Вона отримала кілька покращень та виправлень, а також нову функцію для Microsoft Store. Крім того, зі збірки видалили PowerShell 2.0, повідомляє блог Windows.

PowerShell 2.0 було визнано застарілою ще у Windows 10, починаючи з версії 1709. Минулого місяця Microsoft випустила нагадування про це, а тепер PowerShell 2.0 нарешті видалили з останніх збірок Windows 11.

PowerShell — розроблена Microsoft розширювана оболонка з інтерфейсом командного рядка, яка поєднує в собі мову сценаріїв і інструментарій управління конфігурацією і автоматизації робіт.

Що стосуються оновлення Microsoft Store, то тепер програму чи гру можна встановити безпосередньо з найпопулярніших розділів домашніх сторінок магазину. У підсумку це допоможе користувачам завантажувати програми за меншу кількість кроків. 

Інші виправлення, додані у Windows 11 27891:

  • усунуто проблему, через яку опція «Скинути цей ПК» у розділі «Параметри» > «Система» > «Відновлення» не працювала після оновлення останніх кількох збірок каналу Canary;
  • вирішено проблему, через яку панель завдань не відображала напівпрозорі текстури, що призводило до появи чорного або білого в деяких елементах інтерфейсу користувача;
  • усунено баг із зупинкою завантаження оновлень Windows на 2%;
  • вирішено проблеми з відображенням мовних символів, включаючи в’єтнамську та арабську мови;
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  • виправлено проблему, через яку при відкритті меню «…» в адресному рядку провідника для відображення повного списку папок для поточного шляху список міг бути обрізаний, а його нижня частина недоступна;
  • вирішено проблему, яка могла призводити до збою налаштувань при відкритті властивостей мікрофона в розділі «Налаштування» > «Система» > «Звук»;
  • виправлено проблему, пов’язану з Bluetooth, яка могла призводити до збою налаштувань або швидких налаштувань під час запуску;
  • усунуто баг, через який анімація згортання вікна відображалася некоректно;
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  • виправлено проблему, через яку графіки CPU на сторінці «Продуктивність», як і раніше, використовували старі обчислення утиліти CPU;
  • вирішено проблему, через яку після додавання нового стовпця CPU Utility System Idle Process завжди відображався як 0;
  • усунено баг з відключенням всіх системних звуків;
  • виправлено проблему, через яку шрифти в певних пунктах меню програм несподівано відображалися як перекриваючі. Це також впливало на набір тексту Word;
  • усунено помилку, через яку елементи керування відтворенням у Media Player могли спотворюватися;
  • вирішено проблему, яка призводила до зависання запитів LDAP із додатків;
  • виправлено проблему, через яку попередній перегляд друку міг виглядати трохи розмитим.

Microsoft вивчає проблему в новій збірці, яка може призвести до збою налаштувань при взаємодії з параметрами в розділі «Установки» > «Система» > «Живлення та акумулятор». Також у компанії зазначили, що користувачі можуть побачити екстремальні графічні спотворення та проблеми з рендерингом під час використання віддаленого робочого столу на ПК Arm64.

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