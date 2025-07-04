90 % HR-директорів планують наймати співробітників не дивлячись на диплом, а віддаючи пріоритет навичкам

Партнер видання

Перевага навичок над дипломами набирає обертів у глобальному рекрутингу. Згідно з новим міжнародним опитуванням, на яке посилається Fortune, дев’ять із десяти керівників HR-департаментів заявили, що їхні компанії тепер мають «значно більшу потребу» наймати фахівців без вимоги про чотирирічний університетський ступінь, якщо кандидати можуть продемонструвати потрібні вміння.

«Це не про підміну дипломів, а про їх поєднання з реальними навичками», — наголосив один із опитаних директорів із персоналу.

Чому це важливо

Дефіцит кадрів і діджитал-трансформація. Компанії пришвидшують автоматизацію та впровадження ШІ, а отже шукають конкретні технічні й софт скіли, які не завжди гарантує диплом. Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Вартість і швидкість підбору. Відмова від формальної вимоги про ступінь дає змогу розширити пул кандидатів, зменшити час найму та скоротити витрати.

Розширення доступу до роботи. Тенденція відкриває двері для 64 % дорослого населення США без бакалаврського диплома та мільйонів спеціалістів у всьому світі, включно з Україною.

Але зрушення поки що часткове

Попри гучні заяви, справжній skills-first підхід запровадити складно. Аналітики Burning Glass Institute та Harvard Business School підрахували, що у 2023 році лише 1 зі 700 вакансій у США була заповнена виключно на підставі навичок і досвіду без врахування ступеня. Причини — звички рекрутерів, шаблони АТС-систем і юридичні вимоги для окремих посад.

Хто вже робить ставку на навички

Що це означає для українців

Віддалені можливості. Українські спеціалісти, які здобули навички через bootcamp-курси, сертифікації або практичний досвід, мають більше шансів на міжнародні вакансії. Спецпроєкти Google запускає оновлений курс із машинного навчання українською мовою. Він займає 15 годин Наголос на портфоліо. Роботодавці все частіше просять кейси, тести та проєкти замість «скану диплому». Навчання протягом життя. Постійне upskilling стає обов’язковою умовою кар’єрного зростання — від мов програмування до soft skills.

Перспектива

Експерти очікують, що за наступні п’ять років частка вакансій без обов’язкового диплому перевищить 50 % у технологічному, клієнтському сервісі й логістиці. У поєднанні з генеруючим ШІ це може докорінно змінити ринок праці, зробивши його більш інклюзивним і динамічним. Для України це шанс інтегруватися у світові ланцюги створення вартості, якщо система освіти й бізнес швидко адаптуються до «економіки навичок».

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.