Ціна закриття IT-вакансії в Україні досягає 360 000 грн
Комісія українських HR-агенцій за найм ІТ-спеціаліста може складати до 360 000 грн, залежно від зарплати затвердженого кандидата. Про це в своєму LinkedIn написала Recruiter Generalist Анна Знак.
Як правило, розмір комісійних в рекрутингу — це відсоток від річної зарплати, яку буде отримувати фахівець. Чим вищий рівень кваліфікації та відповідальності посади — тим більше буде комісія.
В IT-сфері середня комісія агенції – 20–30%, що трохи нижче, ніж для керівних посад (25-40%), але значно більше в порівнянні з офісними посадами (15-25%) чи рітейлом (10-15%). Якщо річна зарплата IT-спеціаліста дорівнює 700 000 – 1 200 000 грн, то розмір комісії для HR становитиме 140 000 – 360 000 грн.
«Окрім комісії, також потрібно враховувати витрати на розміщення вакансій на платформах Work.ua, Rabota.ua та інших, а також внутрішні витрати компанії на роботу HR: зарплати, інструменти, співбесіди, тестування», — уточнює Знак.
Human Resource Director (директор з управління персоналом) Денис Должиков підтвердив, що озвучені цифри відповідають дійсності. За його словами, HR-агенції часто беруть 15-30% передоплати, перш ніж розпочинати пошук кандидатів. Інші агенції в якості комісії беруть не відсоток, а одну місячну зарплату фахівця.
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