CEO GitHub прогнозує, що «розумні» компанії найматимуть більше розробників

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Компанії з грамотним підходом до штучного інтелекту не будуть відмовлятись від «живих» працівників. На думку генерального директора GitHub Томаса Домке, вони, навпаки, найматимуть ще більше розробників. Цей прогноз Домке дав на подкасті Silicon Valley Girl Podcast.

«Найрозумніші компанії найматимуть більше розробників. Якщо один розробник може робити в 10 разів більше роботи, то 10 розробників зроблять в 100 разів більше», — заявив CEO GitHub.

Томас Домке уточнив, що штучний інтелект не тільки спростив роботу з кодом, але й стало простіше вивчати програмування. Тепер завжди можна звернутись за порадою чи допомогою до чат-боту, чого раніше не було. І хоча аматори тепер можуть кодити набагато легше, для комерційної розробки все одно потрібні глибоке знання кодування.

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«Помилкою було б вважати, що без будь-яких навичок програмування ви зможете на одному лише штучному інтелекті побудувати мільярдну компанію. Якби це було так, то все б так робили», — каже Домке.

Зараз деякі компанії, особливо в IT, скоротили найм або навіть проводять звільнення, дедалі більше застосовуючи можливості штучного інтелекту. Але Домке переконаний: рано чи пізно вони зрозуміють, що набагато вигідніше наймати більше розробників.

Нагадаємо, кілька днів тому експерт з кібербезпеки Шерон Брізінов розповів, що GitHub залишає доступними коміти навіть після команди force push. Як наслідок, в них все ще можна знайти токени, ключі і паролі.

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