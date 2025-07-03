GitHub зберігає навіть «видалені» коміти — багхантер зумів заробити на цьому $25 000

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Експерт з кібербезпеки Шерон Брізінов розповів, що GitHub залишає доступними коміти навіть після команди force push. Як наслідок, в них все ще можна знайти токени, ключі і паролі.

За допомогою безкоштовного інструменту Force Push Scanner Брізінову відшукати десятки багів і секретів, завдяки чому він заробив $25 000 як винагороду за знайдені помилки.

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Наприклад, якщо розробник закомітив секрет і потім «видалив» його через git reset –hard і git push –force, то, на перший погляд, слідів не залишилося. Але це не зовсім так: GitHub зберігає всі коміти, включаючи ті, що більше не прив’язані до жодної гілки.

У публічному GitHub Archive вони фіксуються як PushEvent з нулем комітів, що сигналізує про перезапис історії.

Брізінов проаналізував такі події з 2020 року і знайшов десятки тисяч «висячих» коммітів. Їхній вміст можна було перевірити через інструмент для пошуку секретів TruffleHog. Ось як це працювало:

Для спрощення аналізу він навіть написав власну платформу та підключив ШІ з метою оцінки значущості знайдених ключів.

Найнебезпечнішим випадком знайдених секретів став доступ до репозиторій Istio. Один із знайдених токенів надав адміністраторський доступ до всіх репозиторій Istio — проекту з 36 000 зірок та десятками тисяч користувачів, включаючи Google, IBM та Red Hat. Ця вразливість могла призвести до масштабної supply-chain атаки. На щастя, команда швидко відреагувала та відкликала ключ.

Для розробників випадок з Брізіновим дає наступне:

force push не стирає історію — коміти все ще доступні публічно.

Спецпроєкти Як створити дружній до розробників API: найкращі практичні поради від Favbet Tech Будь-який закомічений секрет потрібно негайно відкликати навіть якщо він «видалений».

.env, config.js і README.md — найчастіші джерела витоків.

GitHub поки не має інструменту для виявлення таких вразливостей, але компанія Truffle Security вже випустила open-source сканер для перевірки репозиторію.

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