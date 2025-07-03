У сервіси Google додали чат-боти Gem, доступні для налаштування під конкретні завдання

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Google відкрила користувачам додатків Workspace доступ до Gem — кастомних чат-ботів на базі Gemini. Їх можна налаштувати під виконання конкретних завдань, і додаток Gemini для цього відкривати не потрібно, пише The Verge.

Чат-боти Gem відкриваються на бічній панелі сервісів «Документи», «Таблиці», «Презентації», «Диск» та Gmail. Для роботи з чат-ботом не потрібно перемикатися між програмами. Керуючи Gem, можна зробити його «експертом» у певних завданнях, з якими користувач працює регулярно — наприклад, для підготовки до іспитів. Створити Gem-бота також можна за адресою gemini.google.com/gems/create.

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Google пропонує вже налаштовані версії Gem для редагування тексту, написання коду, генерації ідей для продажу та інших цілей. На сайті проекту є інструкція українською мовою, як користуватися Gem-ботами.

Раніше чат-ботами Gem можна було користуватися тільки в додатку Gemini. Тепер створювати нові варіанти можна прямо з бічної панелі Workspace. Нові можливості почали розгортатися для всіх користувачів платформи з доступом до Gemini, в окремих випадках доведеться почекати «понад 15 днів».

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