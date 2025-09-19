Google додає Gemini в Chrome

Партнер видання

Google інтегрувала велику мовну модель Gemini у браузер Chrome. Оновлення, яке вже почали отримувати користувачі в США, обіцяє серйозно змінити взаємодію з браузером, пише The Verge.

Інтеграція з браузером дозволить Gemini підключати Workspace, YouTube, Карти та Календар в одному вікні, отримуючи не розрізнені відповіді, а комплексні добірки та дії. Наприклад, тепер Chrome зможе не просто відповісти, де найближчий ресторан, а одразу забронювати там столик, додати зустріч у календар та побудувати маршрут на карті.

Штучний інтелект пам’ятатиме історію переглядів, щоб користувач більше не шукав сам сайти, які він переглядав минулими днями. Віртуальний помічник автоматично відкриє потрібну сторінку після голосової команди.

Найближчими місяцями Google обіцяє розширити набір функцій: бронювання квитків, перенесення доставки, оформлення замовлень та автоматичне виконання рутинних справ стануть стандартними можливостями Chrome. Браузер перетвориться на універсального цифрового секретаря, який працює у фоновому режимі і готовий взяти на себе частину завдань, які зазвичай виконував сам користувач.

Експерти зазначають, що поява Gemini у Chrome кардинально змінить спосіб роботи з браузером. Він перестає бути інструментом для пошуку посилань та сайтів, а стане активним учасником процесів: від планування зустрічей до здійснення покупок.

Варто зауважити, що Google не є піонером у справі інтеграції можливостей штучного інтелекту у веб-браузер. Минулого року Anthropic дозволила Claude як агенту штучного інтелекта використовувати ваш браузер і виконувати завдання від вашого імені. Через кілька місяців OpenAI анонсувала аналогічний інструмент Operator. У липні цього року OpenAI об’єднала свої функції Deep research та Operator в один агентний інструмент — ChatGPT Agent. Того ж місяця Perplexity запустила Comet, власний браузер на базі ШІ.