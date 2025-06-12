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Новини 12/06/2025

Tesla судиться з колишнім співробітником, який після звільнення «забрав код» із собою

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Компанія Tesla подала до суду на колишнього розробника, відповідального за секретний проект Optimus, звинувативши його в крадіжці конфіденційної технічної інформації про людиноподібного робота та створенні власного конкуруючого стартапу. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно зі скаргою, поданою до Федерального суду Сан-Франциско, Чжунцзе «Джей» Лі працював у Tesla з серпня 2022 року по вересень 2024 року. Адвокати Tesla заявили, що Лі відповідав за «вдосконалені роботизовані датчики для рук і йому було довірено найчутливіші технічні дані».

У позові, також поданому проти його компанії Proception Inc, стверджується, що за кілька тижнів до свого звільнення Лі завантажив файли, пов’язані з Optimus, на два особисті смартфони. Через кілька днів він відкрив власну компанію.

«Менш ніж через тиждень після того, як він залишив Tesla, Proception була зареєстрована. Через п’ять місяців Proception публічно заявила, що «успішно створила» вдосконалені гуманоїдні роботизовані руки – руки, які разюче схожі на ті, над якими Лі працював у Tesla», – йдеться у скарзі.

Створення руки, подібної до людською, є одним з найбільших викликів у робототехніці. Tesla планує, що Optimus виконуватиме кілька завдань, від роботи на заводах виробників електромобілів до виконання повсякденних завдань, таких як покупки продуктів та догляд за дітьми. На конференції Tesla з нагоди звіту про прибутки в січні генеральний директор Ілон Маск заявив, що Optimus має найдосконалішу руку з усіх, що коли-небудь створювалися, а що цей проект матиме велику цінність для компанії.

«Поведінка Лі є не лише незаконним привласненням комерційної власності, але й являє собою продуману спробу використати інвестиції, знання та інтелектуальну власність Tesla для власної комерційної вигоди», — написали адвокати Tesla у своєму позові.

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