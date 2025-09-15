Windows 11 отримає вбудований тест швидкості інтернету

Партнер видання

Microsoft може незабаром додати до Windows 11 вбудований інструмент перевірки швидкості інтернету. За словами джерела, нова функція присутня в preview-збірках операційної системи на каналах Canary, Dev та Beta, повідомляє Tom’s Hardware.

Доступ до функції перевірки швидкості з’являється, якщо натиснути праву кнопку миші по ярлику мережевого з’єднання в кутку панелі завдань, або на елемент спливаючого меню «Швидкі налаштування Wi-Fi». Натиснувши на будь-який з них, користувач перейде в Bing для перевірки швидкості інтернету. Тобто нова функція не є повністю нативною і може, як і раніше, залежати від сторонніх сервісів.

Також повідомляється, що Microsoft працює над оновленням сторінки мобільних пристроїв у налаштуваннях Bluetooth, на якій відображатимуться всі підключені телефони і з неї можна буде керувати всіма функціями.

Сторінки конфіденційності та безпеки у Windows 11 теж будуть перероблені, щоб зробити їх більш зрозумілими завдяки розширеним заголовкам та описам, а також новій сторінці «фонові ШІ-завдання». Всі ці зміни були виявлені у збірках 26220.6682 та 26120.6682 (KB5065782), яку представили для бета-тестування на каналах для учасників програми попередньої оцінки Windows Insider. Це означає, що поки немає повної гарантії їх появи у Windows 11. Цілком можливо, після негативних відгуків можуть відбутися подальші зміни. Втім, йдеться про невеликі поліпшення платформи, а не спірні оновлення, тому їх поява в Windows 11 є лише питанням часу.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що користувачі Windows зможуть працювати з файлами без необхідності їх відкривати.