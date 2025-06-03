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Новини 03/06/2025

Користувачам Windows дозволять видалили Microsoft Store і перестануть нав’язувати Edge — але не всім

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Microsoft оголосила, що внесе у Windows деякі зміни щодо роботи сторонніх додатків та сервісів. Компанія вимушена це зробити у відповідності до чинному в Європі «Закону про цифрові ринки» (DMA). Про це пише The Verge.

Зміни торкнуться Windows 10 і 11 поки лише для споживачів у Європейській економічній зоні (ЄЕЗ). Тепер Windows більше не буде регулярно нагадувати користувачам про необхідність встановити Edge як браузер за замовчуванням, навіть якщо він не запущений. Подібні повідомлення будуть відображатися тільки під час запуску браузера. 

При встановленні стороннього браузера, наприклад, Chrome, та його виборі як браузера за замовчуванням, він буде основним при відкритті більшої кількості посилань та файлів; також ярлик на нього буде закріплено на панелі завдань.

Аналогічні заходи стосуватимуться альтернативних постачальників пошукових систем. Користувачі з ЄЕЗ зможуть видалити програму Microsoft Store, що зараз неможливо, тому що вона має статус системної. Після видалення Microsoft Store встановлені через платформу програми продовжать оновлюватися у фоновому режимі — ймовірно через Центр оновлення Windows.

Microsoft Bing, який відповідає за функції пошуку в Windows Search, почне відкривати веб-контент через вибраний за замовчуванням браузер — це нововведення вже вийшло в попередніх збірках Windows 10 і 11 для користувачів Windows Insider. У загальнодоступних версіях воно з’явиться на початку червня. 

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